Los ingresos del club bajarán un 30 por ciento por la crisis

La crisis sanitaria conducirá a una crisis económica y el Celta ha sacado ya las primeras conclusiones de la nueva normalidad. El club perderá un 30 por ciento de los ingresos con respecto al año pasado, según anunció ayer su presidente, Carlos Mouriño, en una comparecencia pública en A Sede en la que apuntó su preocupación por desconocer cuándo arrancará la nueva temporada y cuándo volverán los espectadores a los estadios. A ello, el Celta tendrá que añadir en contra la incertidumbre sobre las obras de remodelación del estadio de Balaídos y al número de abonados que afectarán las obras en la grada de Marcador. Un club con unos números contables positivos durante la última década se prepara para tiempos difíciles, pues el fútbol desconoce cómo repercutirá la crisis sanitaria en los ingresos televisivos (la principal fuente de financiación de los clubes) y en los patrocinios.

En la rueda de prensa, el máximo accionista del Celta expuso las macrocifras del club en el último ejercicio. Señaló que se habían ingresado 106 millones de euros, con unos beneficios estimados en 10 millones. De "resultado excepcional", calificó Mouriño estas cuentas después de que el tramo final del campeonato se viese alterado por una pandemia que obligó a confinar a la población y paralizar la actividad económica.

Las previsiones para el curso que viene son inciertas y pesimistas, pues todavía se desconoce cuándo arrancará y cómo lo hará, mientras se multiplican los rebrotes de la Covid-19. Mouriño adelantó que en el presupuesto del Celta para la temporada 2020-21 los ingresos se rebajarán a los 70 millones de euros. Serían 36 menos que el año anterior. "Estamos hablando de más de un 30 por ciento de pérdidas", subrayó el dirigente céltico.

"Está todo en el aire. No sabemos cuándo comenzará LaLiga, de ahí que se apuntase antes de la posibilidad de iniciarla en enero. Además, no tenemos protocolos. Teníamos dos partidos amistosos en Italia y LaLiga no nos lo permite. Vamos a jugar aquí con Oviedo y Sporting de Gijón, en principio, sin saber cómo serán los protocolos para esos amistosos o para los entrenamientos con contacto", insistió Mouriño.

El club anunció el miércoles un nuevo acuerdo de patrocinio, con la casa de apuestas Betway, cuyo logotipo ya aparecía ayer en la rueda de prensa del presidente céltico. El acuerdo generó polémica entre el celtismo, a la que se refirió Mouriño: "Es sencillo. Si las apuestas son ilegales, que las ilegalicen. Lo que no me pueden pedir mis aficionados es que compita con los otros equipos que se están beneficiando de eso. Yo no juego ni apuesto, pero como Celta no puedo negarme porque dejaría al equipo indefenso con respecto a otros clubes de LaLiga", añadió el dirigente del conjunto vigués.