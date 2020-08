Sin fecha para iniciar la campaña de abonados de la temporada que viene

El Celta desconoce cuándo podrá iniciar la campaña de abonados para la temporada que viene. Además de desconocer cuándo se permitirán partidos con público, el club que preside Carlos Mouriño advierte de que las obras de reforma de la grada de Marcador obligarán a la reubicación de unos 6.100 aficionados, sin tener todavía claro cómo podrán repartirse esas personas por el resto del estadio.

El presidente del Celta criticó el sobrecoste de las obras de Balaídos, que ejemplificó con "la rareza de los 7 millones de euros con los que se encareció la grada de Marcador con respecto a lo que estaba en el plan de 2016".

El dirigente celeste vuelve a denunciar la reforma de Balaídos, que está costeando el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra. "Es una verdadera chapuza, no es digno de un estadio que se está construyendo, no es digno de la ciudad ni de la afición del Celta. Nos están timando a todos. La inversión para la reforma del estadio será de 50 millones. La ciudad de Vigo no se merece gastar ese dinero para dejar tantas chapuzas, es una auténtica barbaridad", lamentó el dirigente céltico, que incluso denunció irregularidades en las salidas de evacuación del pabellón de la grada de Río.

Por último, Carlos Mouriño reveló que el Celta presentó el pasado 28 de julio en el Ayuntamiento de Vigo "una denuncia de resolución de convenio de obra por incumplimiento de las fechas porque las obras tenían que estar finalizadas en 2017", aunque entiende el presidente del Celta que no tendrán "respuesta" del gobierno municipal vigués: "Tendremos que recurrir a las autoridades para que den por finalizado el convenio".