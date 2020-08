El Celta dará una última oportunidad a Emre Mor

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, anunció esta mañana que el club le dará una última oportunidad a Emre Mor, que mañana se reincorpora al trabajo en equipo tras entrenar en solitaria en Barreiro desde el domingo pasado. En una comparecencia pública de más de una hora de duración en A Sede, el dirigente del equipo vigués repasó la actualidad del club y anunció que han denunciado ante el Concello el supuesto incumplimiento del plan de las obras de reforma del estadio de Balaídos, que Mouriño calificó de "chapuza". Además, subrayó que el primer equipo busca cuatro refuerzos (lateral, interior, extremo y delantero, a los que se añadiría un portero en función del comienzo de la competición), que confía en la llegada de Murillo o que ve complicado el regreso de Rafinha, mientras apunta que solo han recibido ofertas por Pione Sisto y por la cesión de el 'Toro' Fernández. El primer equipo y el filial, aseguró, entrenarán a partir de septiembre en Mos. Lamenta que el centro comercial previsto en la nueva ciudad deportiva genere tanta polémica cuando considera que el comercio vigués sale más perjudicado con los cuatro centros comerciales que se proyectan en la ciudad. Y sobre el Deportivo de A Coruña, Mouriño reitera sus deseos de verlo en Primera pero no valora la polémica por el caso Fuenlabrada al advertir que está en manos de la justicia.

"Hemos hecho una temporada malísima, es casi imposible hacerlo peor, pero vamos a ver hacia el futuro porque tenemos todas las posibilidades de seguir en Primera", arrancó Carlos Mouriño una rueda de prensa en la que dio una pincelada de los resultados económicos: "Esperamos unas pérdidas del 30 por ciento. De los 106 millones de euros ingresados el año anterior vamos a pasar a unos 70 millones en el próximo. Hemos cerrado el ejercicio con un beneficio de 10 millones, un resultado excepcional", indicó el dirigente céltico, que también repasó todas las acciones de solidaridad de la Fundación Celta y recordó que realizaron campus en ocho ciudades con 527 niños.

Primer equipo.

"Buscamos un interior, un delantero centro, un lateral izquierdo y un extremo. El portero dependerá de cuando comience LaLiga

Cubriremos esos puestos si podemos. Todos los equipos estamos muy sobrepasados por lo que nos van a permitir gastar. Nuestro presupuesto va a bajar a los 70 millones millones y los fichajes van a tener que disminuir. Nos gustaría hacer más cambios pero sabemos que es un año muy difícil. No vamos a tener ingresos posiblemente de los socios y no sabemos lo que va a pasar con la televisión y con los patrocinadores. Eso sí, la gestión anterior nos permitirá seguir soñando por algún jugador pero todos estamos en un compás de espera y mientras tanto tenemos que confiar en lo que tenemos".

Murillo

"Nos encantaría ficharlo y seguimos contando con él mientras no nos digan lo contrario".

Rafinha

"Es un jugador que nos gustaría tener pero no depende de nosotros. El Barça tiene que mover ficha".

Emre Mor

"Nos gustaría decidirlo rápidamente. Tiene un convencimiento muy grande de que puede ser útil al Celta. Va a a empezar a entrenar y estudiaremos una oferta por él si llega.Ha trabajado duro este verano porque quiere ser útil al Celta. Lo dijo muchas veces, a ver si esta vez cumple".

Pione Sisto

"Es un caso muy especial porque depende de él. Hay una oferta que nos parece pequeña pero la decisión es del jugador. El año pasado,un equipo trajo la camiseta con el nombre de Pione y él no se quiso ir".

Hugo Mallo

"El mercado está parado. No hay ni siquiera preguntas por jugadores. Preguntas tuvimos por un jugador y por otro si estábamos dispuesto a cederlo. Nada más. Haríamos lo mejor para Hugo y no le pondríamos ninguna pega como canterano que es si quiere marcharse. Tiene que partir de él, nunca del Celta".

Jorge Sáenz

"Tiene un año más de contrato con nosotros.

No nos llegó nada del Valencia ni siquiera una oferta por Araújo".

Robertone

"No lo sabemos si subiremos la oferta por ese jugador. Por eso la primera oferta fue de cesión porque no sabemos cómo va a venir todo sobre las amortizaciones. Hay que tener compensación en las salidas para incorporar jugadores porque con el presupuesto actual estamos tremendamente justos todos los equipos".

Inicio del curso

"No sabemos cuando comenzará la Liga.No tenemos protocolos.Teníamos dos partidos amistosos en Italia y la Liga no nos lo permite. Vamos a jugar aquí con Oviedo y Sporting de Gijón, en principio, sin saber cómo serán los protocolos. Tenemos gran incertidumbre de cuándo va a comenzar LaLiga. No nos permiten entrenamientos de contacto, ni amistosos. No lo sabemos cuándo comenzará".

Deportivo y una Segunda de 24 equipos

"Sobre supuestos no opino. Me la he jugado ante mi afición al decir que quería un Deportivo de Primera. Siempre quiero un Deportivo de Primera, pero a juzgar casos no me meto. Se ha judicializado el caso y no tenemos nada que decir".

Acuerdo con Betway

"Es sencillo.Si son ilegales, que las ilegalicen. Lo que no me pueden pedir mis aficionados es que compita con los otros equipos que se están beneficiando de eso. Yo no juego ni apuesto, pero como Celta no puedo renunciar a este contrato porque dejaría al equipo indefenso con respecto a otros equipos de LaLiga".

Javier Tebas

"Nos mantenemos al margen. No voy a juzgar a Tebas. Fuimos el único equipo que no lo votó. ¿Qué ha hecho mal Tebas? Yo no encuentro respuesta, no tengo elementos para decir que lo ha hecho mal. Y que tiene casi todo el respaldo de los equipos. El Celta siempre estuvo no a favor de Tebas".

Positivos por Covid-19

"Somos muy rigurosos y no podemos dar nombres de jugadores afectados. El laboratorio se lo dice a la Liga y no tiene por qué decírnoslo a nosotros. Tuvimos otro jugador que lo dio, al principio, y al cabo de cuatro días el test le dio bien. Hoy todos los jugadores del Celta hicieron los test y esperemos que salgan todos bien y puedan incorporarse a los entrenamientos".

Balaídos

El Celta siempre peleará para no ser sometido por nadie. Considera una chapuza la reforma de Balaídos. El Ayuntamiento nos negó el plan director, en el que se reflejaba una obra con un presupuesto que ha incumplido los plazos establecidos y ha multiplicado su coste. Nos están timando a todos. A estas alturas no sabemos cuándo empezarán las obras para reubicar a los aficionados. Le pido disculpas a la afición por no saber cuándo podremos sacar la campaña de abonos. Todo esto nos lleva a que el 28 de julio presentáramos una denuncia de resolución del convenio del proyecto del estadio en el ayuntamiento por el incumplimiento de unas obras que estaban previsto que finalizaran en 2017. Este es el motivo de toda esta exposición para que nadie pueda decir que el Celta va contra el Concello, sino que es por todos estos motivos expuestos. Por todos los incumplimientos y todo lo que se está haciendo mal, la falta de transparencia, de información, la confusión de fechas de las obras€.".