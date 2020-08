Vadillo: "Este es un paso importante"

Álvaro Vadillo inicia esta tarde la pretemporada con el Celta en A Madroa una vez que en la mañana de ayer formalizara la firma de su contrato hasta junio de 2023 y posase con la nueva camiseta celeste, aunque tendrá que esperar para conocer su nuevo dorsal. El futbolista procedente del Granada se convierte en el segundo refuerzo céltico para la temporada que viene, tras la presentación del peruano Renato Tapia.

"Creo que deportivamente es un paso importante en mi carrera", señala Vadillo antes de repasar su paso por conjunto granadino: "Es verdad que vengo de un club en el que hemos hecho un año extraordinario, pero deportivamente y personalmente éste es un paso adelante en mi carrera", subraya Álvaro Vadillo Cifuentes (El Puerto de Santa María, 12 de septiembre de 1994).

Con el puertorrealeño, Óscar García dispondrá de un atacante de banda con desborde y buen golpeo de balón. "He jugado en las dos posiciones, también por el medio. Soy un extremo pegado a la banda. Estoy cómodo tanto en la izquierda como en la derecha, aunque es verdad que estas dos últimas temporadas he jugado bastante más por la derecha", recuerda.

El andaluz, que fue protagonista hace dos años en el retorno del Granada a la máxima categoría, quiere aprovechar la oportunidad que le brinda el conjunto vigués, al que llega a coste cero tras concluir contrato en Los Cármenes. "Estoy muy orgulloso y muy feliz de formar parte de este gran club, de esta gran plantilla. Aún no he podido conocer a fondo lo que es esta gran institución, pero es un proyecto que deportiva y personalmente me hará crecer", reitera Vadillo a través de los canales oficiales del club nada más firmar el contrato en A Sede.

Reencuentro

En Vigo se reencontrará con algunos compañeros en las distintas selecciones nacionales. "Creo que cuenta con una plantilla con jugadores de mucha calidad. He coincidido con Denis Suárez, Santi Mina y Rubén Blanco en las categorías inferiores de la selección, ya los conozco", explica antes de destacar a otros dos compañeros: "Aspas y Nolito son jugadores espectaculares y estoy deseando poder ayudarles". Y habla de cómo concibe el fútbol: "Al final, no hay mayor mensaje que lo que hagas sobre el campo. Mi filosofía siempre ha sido ir con humildad en cada entrenamiento y en cada partido", conviene el nuevo jugador céltico.

Con Aspas y Nolito, Vadillo podría conformar una línea de ataque como la que en su momento completó Orellana junto al moañés y al sanluqueño y que entonces fue reconocido como uno de los tridentes más destacados de LaLiga.

Álvaro Vadillo se formó en la cantera del Betis, con el que llegó a debutar en Primera División, pero dos graves lesiones de rodilla truncaron su meteórica carrera. Dio un paso atrás y se marchó al Huesca, de donde lo reclamó el vigués Diego Martínez, con quien se convirtió en una pieza angular del ascenso del Granada a la máxima categoría. Otro vigués, Jonathan Pereira le había cedido años antes el dorsal 9 del Betis al marcharse al Villarreal. "Son lecciones que te hacen valorar muchísimo más otras cosas, valorar lo afortunados que somos día tras día. Es un proceso de madurez bastante bueno. No se lo deseo a nadie, pero hay que sacar el lado positivo. A toro pasado es muy fácil hablar, pero con 16 años una y con 19 otra, al final lo que quieres es jugar y no perderte ningún partido", apunta en referencia a las dos graves lesiones. Ahora, a punto de alcanzar los 26 años, Vadillo quiere triunfar en Vigo.