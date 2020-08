Álvaro Vadillo: "El Celta me hará crecer"

Álvaro Vadillo ya ejerce como jugador del Celta, que esta mañana lo presentó en sociedad de la mano del presidente de la entidad, Carlos Mouriño, después de que el ex atacante del Granada firmase un contrato de tres años de duración. El gaditano, de 25 años y formado en la cantera del Betis, confía en el paso dado tras agotar su compromiso en Los Cármenes: "El Celta me hará crecer y espero que este año yo pueda ayudar a disfrutar del equipo".

"Estoy muy orgulloso y muy feliz de formar parte de este gran club, de esta gran plantilla. Aún no he podido conocer a fondo lo que es esta gran institución pero es un proyecto que, deportivamente y personalmente, me hará crece", comentó Vadillo a través de los canales del club nada más firmar el contrato en A Sede y posar con la camiseta celeste, en la que no tiene asignado todavía un número.

"Creo que deportivamente es un paso importante en mi carrera", reiteró Vadillo, antes de repasar su paso por Granada: "Es verdad que vengo de un club en el que hemos hecho un año extraordinario. Deportivamente y personalmente es un paso adelante en mi carrera".

Vadillo se convierte en el segundo refuerzo del Celta en lo que va de verano, tras la incorporación del mediocentro peruano Renato Tapia. El equipo de Óscar García incorpora un extremo y cubre una posición de la que carecía de efectivos en la plantilla. "Prácticamente he jugado en las dos posiciones, también por el medio. Soy un extremo pegado a banda. Estoy cómodo tanto en izquierda como en derecha", explica el jugador de Puerto Real.

A partir de mañana, Vadillo trabajará en A Madroa con algunos de los futbolistas con los que coincidió en las categorías inferiores de la selección española: "Creo que es un club y una plantilla con jugadores de mucha calidad. He coincidido con Denis Suárez, Santi Mina y Rubén Blanco en las categorías inferiores de la selección, ya los conozco". Y el nuevo jugador destaca a otros dos compañeros: "Aspas y Nolito son jugadores espectaculares y estoy deseando poder ayudaros. Al final, no hay mayor mensaje que lo hecho sobre el campo. Mi filosofía siempre ha sido ir con humildad en cada entrenamiento y en cada partido".