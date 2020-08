Jonny se despide de lo que queda de año tras romperse el cruzado

Nefastas noticias para el exjugador del Celta Jonny Otto. El lateral vigués se perderá lo que queda de esta temporada y buena parte de la próxima después de haberse confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El canterano del Celta, que dejó la disciplina celeste hace dos veranos, se lesionó en el transcurso del partido de Europa League que disputaba su equipo, el Wolverhampton Wanderers, frente al Olympiacos.





All of the pack are with you @JonnyOtto19, on your path to recovery.



????