Inglaterra y China tientan a Rafinha

Rafinha publicó ayer en su cuenta de Instagram tres imágenes de su particular pretemporada. // rafalcantara

La pretemporada establecerá el próximo destino profesional de Rafinha Alcántara. El hispano brasileño continúan interesando a un Celta que espera conocer los planes del propio jugador para abordar o no su fichaje con la directiva del Barcelona. Mientras tanto, aparecen nuevos pretendientes para el centrocampista zurdo. Desde la capital catalana se anunciaba ayer una oferta de un equipo chino, mientras desde Inglaterra no pierden de vista a una de las piezas codiciadas por los célticos. Mientras tantos, Rafinha se toma muy en serio su puesta a punto para el curso que viene y después de unos días de descanso, que incluyeron una visita al mítico campo de golf de Augusta, el excéltico ha retomado los entrenamientos privados en Barcelona, como ayer mostró en su cuenta de Instagram.

Rafinha deshoja las posibilidades que le puede ofrecer el mercado de fichajes este verano. Ayer, el diario Sport apuntaba que un equipo chino, probablemente el Shanghai Shenhua, está dispuesto a desembolsar los 16 millones de euros que el Barcelona pide por el traspaso del futbolista que viene de cerrar su segunda cesión en el Celta.

El internacional brasileño, según el mismo medio, no parece muy convencido de embarcarse en una aventura asiática que le alejaría de un mercado europeo en el que mantiene un buen cartel. Lo que parece claro es que no entra en los planes del Barça, que intentará hacer caja con Rafinha para abordar otras inversiones en la primera plantilla.

Según el Sport, el Celta ya ha realizado un primer contacto con el club catalán para el traspaso de Rafinha, presentando una oferta "muy por debajo de las pretensiones del Barcelona", con el que el de Sao Paulo concluye contrato dentro del un año y con el que obtuvo varios títulos tras dar el salto desde su cantera, aunque se crió en Vigo y se inició en el fútbol en el Val Miñor.

Opciones en Inglaterra

En este caso, el Celta tendrá que competir por la contratación de Rafinha con clubes ingleses con mayores recursos financieros para abordar tanto el traspaso que reclama el Barça como la elevada cotización del futbolista de 27 años. El año pasado, el centrocampista accedió a regresar a Vigo a préstamo con una renuncia a parte de sus ingresos económicos que mereció el reconocimiento público del presidente céltico, Carlos Mouriño.

El fichaje de Rafinha se presenta ahora mismo mucho más complicado que entonces, teniendo en cuenta que en Can Barça no parecen dispuestos a aplicar una rebaja en los 16 millones de euros que fijaron como cláusula de rescisión del contrato. Además, el futbolista estaría dispuesto a probar fortuna en la Premier League, mientras que el Celta se vería obligado a afrontar un sueldo anual que rompería por un amplio margen el equilibrio salarial de la plantilla celeste. El presidente del Celta, no obstante, advertía en este diario de la capacidad del club para abordar las contrataciones de Rafinha y de Murillo: "Tenemos claro que podremos afrontar estos dos fichajes", subraya Carlos Mouriño días atrás.

La Liga inglesa es ahora mismo la principal competidora del Celta por el centrocampista zurdo. El Sport cita en su información al Everton y al Wolverhampton (en el que juega el excéltico Jonny Otto) como posibles pretendientes de un Rafinha Alcántara que se toma muy en serio la temporada que viene, en la que seguramente podrían ofrecerle el mejor contrato de su carrera deportiva. Además, el excéltico cuenta con un buen cartel en Italia después del buen rendimiento que mostró durante su cesión en el Inter de Milán, uno de los clubes con los que se le relacionó el verano pasado, antes de embarcarse en la "operación retorno" del Celta.

En la calle del Príncipe no descartan todavía la operación de recuperar a un Rafinha que fue uno de los pocos que se salvó de la mediocre temporada que realizó el equipo celeste. Pero saben que el fútbol inglés se presenta como un competidor muy potente, tanto en lo económico como en lo deportivo para un Rafinha que incluso podría estar pensando en la posibilidad de volver a coincidir con su hermano Thiago. El mayor de los Alcántara no ha querido renovar por el Bayern Múnich y maneja varias ofertas de la Premier League. Como en el Barcelona, los hijos de Mazinho y Valeria podrían volver a coincidir en un mismo club, tras comenzar en el Val Miñor.