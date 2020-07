Renato Tapia: "Hay que adaptarse lo antes posible"

Renato Tapia ya ejerce como jugador del Celta, que le ha reservado el dorsal 14 que el curso pasado lucieron Lobotka y Bradaric después de firmar un contrato por cuatro temporadas. El internacional peruano fue presentado esta mañana por el club vigués, que emitió un vídeo con las imágenes de la firma del contrato del jugador y el presidente de la entidad, Carlos Mouriño.



El mediocentro internacional peruano, que procede del Feyenoord holandés y en cuya Liga compitió durante las siete últimas temporadas, espera adaptarse con rapidez al fútbol español y expresa al celtismo su interés por comenzar la temporada de la mejor forma posible. "El nivel de la liga es un poco más alto, así que habrá que adaptarse lo antes posible", admite el futbolista de 25 años que juega de mediocentro y se califica como un jugador "temperamental, no me gusta perder y siempre tratando de dejar el cien por cien y un poquito más en el campo".







"Estoy muy feliz de poder llegar aquí. La gente es muy calurosa, muy amorosa. Me ha mostrado su apoyo desde el primer día. Sentimos que Vigo era una ciudad que nos iba a acoger y que nos iba a hacer sentir como en casa. Creo que eso nos movió más. El club nos ha ayudado en muchísimas cosas y por eso estoy agradecido", comentó Tapia, que ya ha tenido tiempo para conocer algunos rincones de las Rías Baixas y degustar su gastronomía.



Tapia llega a Vigo con la carta de libertad tras finalizar su etapa en el Feyenoord, club en el que también militó el excéltico John Guidetti. El peruano reconoce que conoció al Celta al incorporar al internacional sueco: "A partir de ahí lo vine siguiendo de a poquito. Nos hemos hecho hinchas conforme pasó el tiempo".





Renato Tapia se convierte en el