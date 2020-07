El Celta renueva a Brais Méndez hasta 2024

El Celta ha anunciado este mediodía la renovación del canterano Brais Méndez, cuyo actual contrato expiraba en junio del próximo año. El atacante mosense amplía su vinculación con el club vigués por tres temporadas más, hasta 2024. El acuerdo se produce después de que hace algunas semanas se desatascaran las negociaciones con el jugador tras muchos meses estancadas.

"Por fin se confirma que voy a segur aquí. Es mi casa y estoy muy feliz", ha declarado el jugador nada más estampar, junto el presidente Carlos Mouriño, su firma en el nuevo contrato en un acto celebrado en el Salón Regio de A Sede. "Hay momentos en los que tienes menos confianza y estás más bajo y que el club apueste por ti para renovar y de este manera quiere decir que confían en mí. Esta es mi casa y me lo han demostrado siempre. Estoy feliz y muy contento", ha añadido Méndez, que ha expresado su confianza en que la próxima temporada se vea su mejor versión sobre el campo. "Al final no se ha visto todo lo que tenía que sacar. Esperemos que ya este año se vea al Brais Méndez que todos queremos", ha dicho en declaraciones al canal de YouTube del club.

El centrocampista ha reconocido que ha vivido "un año muy duro", pero confía en que "no se repitan" los errores cometidos la pasada temporada "porque no podemos estar sufriendo de esta manera y sobre todo con el equipo que tenemos". Brais se ha mostrado, en este sentido, partidario de pasar página. "Tenemos que olvidar la temporada pasada porque ya no nos va a llevar a ningún lado. Sí hacer autocrítica y corregir nuestros errores, pero no darle más vueltas porque si no no afrontas la nueva temporada como debe ser. Hay que centrarse en la pretemporada, entrenar bien y es un año nuevo", ha dicho.

El futbolista canterano ha aprovechado el acto de su renovación para trasladar un mensaje a la afición en una temporada atípica por la pandemia, en la que el equipo ha echado de menos el aliento de la grada. "Que sigan apoyándonos desde casa que parece que es una tontería, pero a nosotros nos da ánimo y nos da apoyo, ver mensajes por redes o las fotos que cuelgan ellos mismos o el club, y te motiva más", ha pedido el futbolista, que ha valorado el trabajo del Celta con la cantera. "Se lleva tiempo trabajando y cada vez se hacen mejor las cosas. Este año el equipo juvenil va a jugar la Youth League. Por eso les diría [a los canteranos ] que sigan trabajando como hasta ahora porque el que se lo merezca va a llegar, como hemos llegado muchos", ha apuntado.

Brais Méndez (Mos, 1997) debutó con el primer equipo celeste de la mano de Juan Carlos Unzué en septiembre de 1917 ante el Getafe y marcó su primer gol en Primera División meses después, en marzo de 2018, al Athletic en San Mamés. Sus buenas actuaciones con el Celta propiciaron su debut con la selección española absoluta, con la que anotó un gol, en noviembre de ese año.

El Celta ha señalado que, con la renovación de Brais, el club "refrenda, una vez más, su decidida apuesta por la cantera y por la llegada de jugadores formados en A Madroa al primer equipo".