Aunque no será hasta finales de agosto cuando se lleve a cabo la presentación oficial de Renato Tapia, uno de los fichajes del Celta de Vigo para la próxima temporada, el jugador peruano ha decidido adelantar su llegada a la ciudad unas cuantas semanas.



Así lo revelan las imágenes que en la últimas horas ha publicado Andrea Cordero Uzátegui, su pareja, en Instagram y en las que se puede ver al futbolista peruano celebrando el día de su cumpleaños junto a su familia mienras navega en barco por la ría de Vigo. Es posible que a bordo de la embarcación recibiese la felicitación de su nuevo equipo por su 25 años y que coincide con la cleebración de la independencia de Perú.



"Siempre he pensando que Dios te envió el 28 de julio al mundo porque sabía que siempre dejarías el nombre del Perú en alto. Eres de esos peruanos que hacen patria, de esos que se rompen el lomo para que el mundo sepa de qué madera estamos hechos", le escribe Andrea .



"Hoy has pasado un cumple diferente, el primero en la ría y sé que estás feliz, muy feliz", indica la bloguera en el texto que acompaña a varias instantáneas del día y en las que se puede ver a Renato Tapia disfrutando de una mariscada, contemplando las Islas Cíes o abrazando a su hija mientras toma el sol en la cubierta.







Más allá del álbum familiar que ha compartido su pareja, Renato Tapia también ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram para agradecerle a Andrea y a-consultor deportivo según su perfil de Linkedin - el haberle permitido pasar uno de los cumpleaños "más felices" que recuerda y que, además, coincide con la celebración de la independencia de Perú: "Si me dieran la oportunidad de volver a nacer y escoger mi nacionalidad, sería peruano una y otra vez. Feliz de cumplir 25 años de los 199 del día Nacional del Perú", escribe junto a una imagen sacada delante de las Islas Cíes.