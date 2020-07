El Midtjylland hace un guiño a Sisto y Peñarol quiere de vuelta al "Toro"

Aunque de momento no se han producido contactos, el futuro de Pione Sisto podría estar la próxima temporada en Dinamarca, concretamente en el FC Midtjylland, el equipo en el que el extremo danés militó antes de firmar con el Celta.

Sisto aprovechó el pasado domingo sus vacaciones en Dinamarca para acercarse al estadio del equipo de Jutlandia para seguir en directo su enfrentamiento con el AaB y recibió el cariño de la afición y del director deportivo del club, Svend Graversen, que no descartó la posibilidad de recuperar al atacante este verano. Se trata, no obstante, de una simple declaración de intenciones, pues Sisto no es la única opción que el conjunto danés maneja para reforzar su ataque.

"Me ha alegrado ver a Pione. Siempre es genial ver a nuestros exjugadores y estamos muy, muy felices de ver a Pione", declaró el responsable deportivo sobre el futbolista celeste. "No lo comentaré en un día como hoy, pero no me quejaré si volvemos a traer a casa a algunos de los talentosos jugadores que hemos enviado al extranjero. Pione es uno de ellos, pero hay muchos otros antiguos jugadores que continuamos siguiendo", añadió Graversen, que remachó: "Tenemos que encontrar el jugador adecuado con las cualidades adecuadas. Por supuesto que podría ser Pione, pero podrían ser muchos jugadores. Necesitamos jugadores que puedan unirse a nuestro equipo desde el primer día y dejar una buena impresión". A Sisto le resta un año de contrato con el Celta.

No es el Midtjylland el único equipo que estudia recuperar a un futbolista vendido al Celta. Peñarol está también interesado en volver a reclutar a Gabriel Fernández a préstamo, aprovechando que el Celta quiere ceder al delantero a un equipo en el que pueda disponer de minutos la próxima temporada. Diversos medios uruguayos afirman que la negociación con el club celeste por el Toro está avanzada.

La pretensión del conjunto de Montevideo choca sin embargo con la idea del Celta de que el jugador, que tiene contrato en vigor hasta 2023, tenga minutos en un equipo que facilite su adaptación al fútbol español.

Por otra parte, los agentes de Emre Mor, de quien el Celta quiere desprenderse en este próximo mercado, intentan colocar al atacante en el fútbol turco, concretamente en el Trabzonspor, al que ha sido ofrecido. Según ha informado TRT Spor, el Celta pide dos millones de euros por el traspaso del atacante.

El club celeste prefiere un traspaso a un cesión, pero es consciente de que no le va a resultar sencillo vender al atacante, por el que pagó 9 millones al Dortmund hace tres veranos y cuyo precio se vuelto a devaluar tras sus fallidas aventuras en el Galatsaray y Olympiacos, en los que militó cedido el pasado curso.