Iago Aspas: "Lo de este año no se puede repetir"

Iago Aspas, el del doblete al Alavés que salvó al club de la desaparición, el que lideró el regreso a Primera después de cinco temporadas, el que dribló a Colotto para asistir a Natxo Insa en la culminación del milagro del cuatro por ciento, el absoluto gigante de A Nosa Reconquista, no puedo ayer ejercer su profesión de héroe. El moañés ha llegado agotado a estas últimas jornadas, en una temporada en la que ha batido su récord de minutos y ha anotado catorce goles, aunque no haya podido retener el Trofeo Zarra. Y aunque estuvo por momentos tan gris como el resto del equipo, suyas fueron las únicas oportunidades que tuvo el Celta en la recta final: un disparo que le detuvo Oier y otro ya en el descuento que se fue cruzado, justo mientras en Butarque Óscar enviaba a las nubes la última ocasión del Leganés. A Aspas no le importa que esta vez no le apunten los focos. Pero invita a reflexionar para que la próxima temporada no implique la misma angustia que las dos últimas.

"Estaba preguntando por el resultado del Leganés. Alguno del campo decía que iban 3-2. Tenía la última ahí para matarla. Pensé que se iba dentro y aún por encima dicen que tuvo una clara el Leganés al final de todo", dice de esos instantes decisivos.

"El fútbol a veces te premia así. Es tan bonito por eso, porque también es muy impredecible aunque para nosotros, los jugadores, también ese momento no sea tan bonito", declara. "Me quedo con el trabajo del equipo, sobre todo para mantener la portería a cero. Llevábamos muchos partidos encajando. El equipo ha estado compacto pero creo que nos ha faltado un poco más de fluidez. También jugábamos con ese nerviosismo, con esa tenacidad de estar agarrotado pero me queda, no la alegría sino el alivio de salvar la temporada. Mañana ya estaremos de vacaciones".

"La verdad que nos ha costado mucho este partido. Hemos llegado con muchísimo sufrimiento", indica en Gol al final del partido. "Hemos tenido muchos otros partidos para haber sentenciado antes la permanencia. Nos queda intentar pasar página, pensar en la temporada que viene, renovar los ánimos, descansar este poco tiempo que nos queda e intentar darle la vuelta. Lo de este año, ya con la temporada pasada que teníamos de ejemplo, no se puede volver a repetir".