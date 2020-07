Cinco voces para una salvación

Analistas de pasado céltico coinciden en su lectura de los males del equipo: debilidad mental, escasa intensidad, irregularidad... El exlateral Otero, hoy entrenador del Alondras, y Moncho Carnero, ayudante de Rojo, Castro Santos, Irureta, Víctor, Lotina y Fernando Vázquez, confían más en el Real Madrid que en los celestes. Juan Carlos Andrés, segundo de Eusebio en Real Sociedad y Girona, es más optimista; también los exjugadores Trashorras y Gustavo López mantienen que es importante haber llegado al menos a la resolución de la campaña con el destino en las propias manos.

Juan Carlos Andrés: "Mi sensación es que todo terminará igual"

Andrés no concede una relevancia dramática a las bajas del Celta. "Todos los equipos tiene sus circunstancias; habrá que competir contra un rival que tendrá las suyas. Veremos cuánto puede pasar cada una. No nos olvidemos de que el Leganés le tiene que ganar al campeón de Liga. ¿Benzema quiere ser pichichi o no? ¿El equipo quiere once victorias de once o no? Con la dinámica que lleva el Madrid, aunque no estés en la mejor condición, te puede llegar con la inercia".

Es optimista: "Mi sensación es que terminará todo tal como está en estos momentos, que descenderá el Leganés y el Celta se salvará. En las últimas jornadas todo suele terminar como empieza. Suele pasar lo que es más normal que pase. No es habitual que se dé la vuelta todo".

Gustavo López: "Importan los hombres más que los nombres"

No cree que al Celta le falte carácter: "Tienes a Aspas, que demuestra ese nervio, ese pundonor, ese liderazgo. En cada una de las líneas necesitas a uno. No olvidemos que las bajas son sumamente importantes. Rubén ha salvado puntos. No has tenido a todos los jugadores en su mejor momento de forma, como Denis o Rafinha. Contra el Alavés, el primer tiempo del Celta fue extraordinario. Estaban todos demostrando cantidad, calidad e intensidad. Esas bajas condicionan".

"El problema será para los que no dependan de sí mismos. El Celta depende de sí mismo y es algo que deben valorar el equipo y el celtismo", propone. "Lo importante es jugar con hombres, más allá de los nombres. En esta clase de partidos no te puedes esconder. Tienes que tener la pelota, intensidad, carácter, liderazgo. Necesitas ser un equipo equilibrado, correcto, solidario. El Celta tiene a Murillo, Aspas, Okay? Te pueden dar muchísimo sabiendo lo que se juegan".

Ramón Carnero: "Dependemos mucho del Real Madrid"

"El entrenador está un poco sobrepasado", enjuicia. "Se lo digo con cariño, lo veo entregado en el banquillo. No es capaz de tomar medidas y se equivoca en las que toma. Si la plantilla ve que él está dudando, ellos también se vienen abajo. Cada uno tiene su personalidad, pero Óscar es el primero que tiene que transmitir y dar la cara. El grupo no puede mirar al banquillo y verte con la cabeza gacha".



"Me aventuré a decir que el Celta se iba a salvar y ahora tengo muchas dudas. No fuimos capaces de dar la talla ante Osasuna y Levante. El equipo desaparece cuando encaja un gol", advierte. "Dependemos de nosotros mismos, pero la sensación que me da el equipo es pobre y triste. Es una situación muy delicada. El equipo no me genera confianza. Esperemos que esto fluya en el vestuario, pero creo que dependemos muchísimo del Real Madrid".

Jorge Otero: "Los precedentes no son halagüeños"

"Me imagino a Aguirre metiendo mucha presión a sus jugadores estos días de ser intensos, de apretar en las disputas. Yo no creía que el Leganés fuese a salvarse y ahora mismo está con posibilidades", valora. "Pero el Real Madrid es superior. Podemos esperar que el Leganés pierda porque la realidad es que el Celta no nos hace que estemos ilusionados. Supongo que los jugadores estarán dolidos y ojalá que al fin saquen el carácter".

Roberto Trashorras: "Es importante depender de uno"

"Lo más importante es llegar a la última jornada, lo digo por experiencia, dependiendo de uno mismo. Es lo más positivo que tiene el Celta. No tiene que mirar lo que pase en otro campo. Si gana está salvado. Tiene bajas importantes. Es el momento de otros jugadores que no venían contando. Para eso están las plantillas. Jugadores como Pione, Pape Cheikh y el Toro Fernández a lo mejor no contaban tanto. Ahora tienen una oportunidad de darse a valer. Si Óscar ha sido capaz de mantener a todos los jugadores involucrados y motivados, no tendrá ningún problema. Cualquiera rendirá", sostiene.



"El Leganés no tiene un partido fácil. Es el Real Madrid y sale a competir en todos los campos. Seguramente no sacará el equipo top. Los no habituales querrán hacerlo bien. Pero el Celta tiene que contar con que existen muchas posibilidades de que el Leganés saque los tres puntos. El Celta tiene que centrarse en su partido", exige.