Óscar: "Quiero jugadores valientes, que tengan personalidad"

Última rueda de prensa de Óscar esta temporada, antes del partido contra el Espanyol. La ha ofrecido antes del entrenamiento, manteniendo a Araújo, Smolov y Aidoo como dudas. "Nos queda una sesión. Veremos si puede llegar alguno. De momento son seria duda y veremos si podemos contar con ellos". Sobre Murillo comenta: "Tuvo una molestía física en los últimos minutos (del partido contra el Levante). Veremos si está en condiciones de jugar mañana".

"Nos habíamos convertido en un equipo difícil de batir, difícil de ganar. Durante el año he venido repitiendo que teníamos que ser más regulares a través del rendimiento", indica sobre la pérdida de fiabilidad defensiva. "Los resultados vienen a través del rendimiento. Nos encontramos en esta situación porque no hemos conseguido ser regulares en el rendimiento. Se puede hablar de sistemas. Con cada uno atacas de una manera. Estamos en esta situación por no ser regulares".

Entiende que la disposición mental será vital: Jugar con miedo es lo peor que hay en el fútbol. Quiero jugadores valientes, que tengan personalidad y nada les dé miedo, menos un partido de fútbol. Todos sabemos desde hace tiempo lo que nos estamos jugando. El jugador que no crea lo tenemos que apartar. Nos queda un partido y tenemos que ser valientes. No podemos tener ninguna influencia negativa".

"SI encajas tres goles es muy complicado remonta, aunque estuvimos a punto de conseguirlo. Analizamos todos los partidos y todos los errores. Intentamos que no se vuelvan a repetir. Pero es un partido único. No hay más partidos. Cualquier error puede ser complicado de solucionar. Pero tengo mucha confianza en los jugadores. Tienen que creer. Quiero poder mirarles a la cara y que ellos me miren a mí y saber qué jugador está dispuesto a darlo todo por esta camiseta, por este club y en este partido", arenga.

Prefiere fijarse en lo propio que en el Leganés-Real Madrid o en la actitud del Espanyol: "Espero lo mejor de todos los rivales. Lo más importante somos nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Hemos tenido rendimientos muy buenos, como el día del Alavés o contra el Madrid, Barcelona y Atlético. Hemos tenido partidos muy buenos y otros no tan buenos, en los que nos ha costado ganar. Eso habla de la irregularidad. Si no, a día de hoy estaríamos salvados".

Las lesiones incrementan la importancia de jugadores como Pione, Pape o el Toro. "Todos los jugadores son importantes", conviene Óscar. "Lo he dicho desde el día que llegué. Cuando hay bajas, otros tienen que dar un paso adelante. Espero que sean todos los que jueguen mañana, todos los que nos estén apoyando. Espero un buen partido de mi equipo. Hay que salir valientes y con personalidad. Cuando lo hemos hecho somos un buen equipo".