Las cuentas de la salvación, ¿qué resultados le valen al Celta en la última jornada?

El Celta se ha empeñado en mantener a su afición al borde de la taquicardia. Lleva dos semanas jugando con fuego desde que cayó goleado en el campo del Mallorca. Aquella tarde la salvación parecía un mero trámite. Algo que iba a llegar de manera natural sobre el campo. Pero ese día todo se torció y cambió la tendencia positiva que traía el conjunto celeste. Desde entonces los de Óscar García suman solo dos puntos de los últimos quince en juego y lo que es peor, se les nota ansiosos, fatigados y mermados. La derrota de anoche frente al Levante no ayuda a aliviar los miedos del celtismo, que afrontará la jornada final pegado a la televisión y al transistor, pendientes de lo que suceda en Cornellà y en Butarque.

El Celta y el Leganés llegan a la última jornada con opciones de salvarse. Los vigueses dependen de sí mismos y los madrileños se han ganado el derecho a soñar después de verse desahuciados. Los celestes visitan al colista, ya descendido, mientras que los pepineros reciben al líder, ya campeón. Ambos se lo juegan todo a una sola carta contra el Espanyol y el Real Madrid.

¿Qué resultados salvarían al Celta?

Los célticos llegan a la jornada 38 decimoséptimos, solo un punto por encima del Leganés, que marca la zona del descenso. Los de Óscar García suman 36 puntos por los 35 de los de Javier Aguirre. Gallegos y madrileños tienen la diferencia de goles particular empatada y la general se inclina a favor de los celestes por nueve goles. Por lo que en caso de empate final de puntos, el Celta sería el que se quedaría en Primera.

Una victoria del Celta frente al Espanyol evitaría el descenso de los celestes. No importaría lo que hiciese el Leganés. Si los vigueses ganan, se salvan porque llegarían a los 39 puntos, una cifra inalcanzable para los pepineros.

Al Leganés, por su parte, solo le vale ganar y que el Celta no haga lo propio en Barcelona. Los del 'Vasco' Aguirre tienen que obtener el triunfo en Butarque contra el Real Madrid y esperar que el partido de los celestes termine en empate o en derrota para los vigueses.

En caso de que el Celta empate en Cornellà, las opciones de permanecer en Primera pasaría por que el Real Madrid le gane al Leganés o al menos, empate. Si el Celta solo suma un punto contra el Espanyol necesitaría que el Leganés sume también un punto o ninguno.

Si el Celta pierde necesitaría lo mismo que en el supuesto anterior: una derrota o un empate del Leganés. Si los pepineros también pierden, se quedarían un punto por debajo y si empatan, igualarían a los célticos en la clasificación pero se quedarían por debajo debido a la diferencia total de goles a favor de los gallegos.

Bajas para el partido

El Celta llega al decisivo encuentro del domingo mermado de fuerzas y de efectivos. Varios jugadores están al límite de sus fuerzas. Nolito y Rafinha no podrán estar por sanción. Rubén, Sergio, Denis, Juncà y casi seguro Smolov, no estarán por lesión. Araújo y Aidoo son duda. Óscar García se encontrará con muchos problemas para confeccionar el once que se jugará el todo por el todo en Barcelona.