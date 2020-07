Óscar García: "No hacemos cábalas, solo pensamos en el siguiente partido"

Óscar García no echa cuentas. El técnico del Celta se propone conseguir "cuanto antes" la permanencia, pero no ve más allá del partido de mañana contra el Atlético de Madrid. "No hacemos cábalas, solo pensamos en el siguiente partido, que es en lo que tenemos que hacer. Estamos centrados en ganar a un gran equipo, como es el Atlético de Madrid, y la idea es solo ésa", ha asegurado el entrenador del Celta en la rueda prensa previa al encuentro. "Queremos conseguir la salvación lo antes posible, pero vamos a ir partido a partido. Ojalá sea antes para que podamos jugar mucho más tranquilos, con los jugadores liberados de la presión. Pero es algo que no podemos controlar y en lo que no pensamos. Solo pensamos en el partido de mañana", ha agregado.

El técnico celeste no ha escatimado elogios hacia el adversario, del que ha destacado, la gran calidad de su plantel y el buen trabajo de su entrenador. "Los resultados tras el confinamiento lo avalan. Es un equipo muy completo. Juegue quien juegue, haga las rotaciones que haga, el nivel siempre es el mismo. Tienen un gran entrenador, los jugadores confían plenamente en él y el hecho de que casi todos sean internacionales, incluso los que juegan poco, demuestra el poder de la plantilla del Atlético de Madrid", ha dicho.

En comparecencia telemática a través de YouTube, Óscar García ha explicado que para ganar al Atlético el Celta tiene que ser fiel a sus señas de identidad y ser regular en el juego. "El plan pasa por ser nosotros mismos durante 95 minutos o lo que dure el partido. En los partidos tenemos ratos que estamos muy bien, con otros ratos que estamos menos bien y otros que estamos mal. Hay que intentar ser más regulares, aunque no es fácil porque los jugadores acumulan muchos partidos seguidos, con la presión añadida de por lo que estamos luchando", ha relatado el técnico céltico, que ha restado importancia al nerviosismo transmitido por su equipo en el último partido contra el Betis. "Yo creo que fue algo puntual. Estamos trabajando también en eso, dejar claro que en algunos momentos fuimos superiores a nuestros rivales, pero en otros momentos específicos hemos sufrido de ansiedad y de nerviosismo", ha reconocido.

Óscar García Junyent ha diferenciado, no obstante, los problemas que el Celta tuvo en Son Moix, con los que le planteó el pasado sábado el Betis en Balaídos. "Son dos partidos que no son comparables. Las cosas que hicimos mal en Mallorca las hicimos mucho mejor contra el Betis. Y sí que contra el Mallorca con balón estuvimos mucho mejor que este último partido. No son comparables o no son los mismos problemas de un partido a otro", ha observado Óscar, que ha subrayado la importancia de afrontar el final de temporada con la mente despejada: "Si piensas que estás muy cansado, pues físicamente lo notas. La mente tiene mucho poder en este sentido, tanto para bien como para mal. Intentamos recuperar a los jugadores física y psicológicamente".