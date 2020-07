El Celta busca dar el paso definitivo

El Celta pasa página sobre la dolorosa e inesperada derrota encajada en Son Moix frente al Mallorca y, con Lucas Olaza y sin Denis Suárez en el once, recibe esta tarde al Betis (Balaídos, 17.00 horas, Gol TV) en busca de un triunfo que le acerque a la salvación. Se mide el conjunto de Óscar García Junyent a un adversario de su mismo pelaje que también necesita ganar para no meterse en problemas y quiere sellar la permanencia en Balaídos y apeovechar el tropiezo del Mallorca ayer por la noche.

Con un margen de cinco puntos sobre los puestos de descenso, que ocupa precisamente el Mallorca, los celestes necesitan disipar dudas recuperando la dinámica y las sensaciones previas a su visita a la isla, donde el equipo vigués perdió una gran ocasión de dejar la salvación vista para sentencia. La derrota no solo insufló vida al conjunto bermellón, sino que dejó la grave secuela de la lesión de Denis Suárez justo cuando estaba firmando sus mejores actuaciones del curso. Una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda en Son Moix ha dejado fuera de juego al salcedense, que no pudo concluir sobre el terreno de juego el duelo contra los de Vicente Moreno y ya no va a poder jugar los cinco partidos que restan para rematar la temporada. La ausencia del canterano se suma a las de Sergio Álvarez y David Juncà, también por lesión. Como contrapartida, Óscar podrá contar con Hugo Mallo y Fran Beltrán

Pero la mejor noticia para el Celta es que el técnico podrá disponer finalmente de Lucas Olaza, su único lateral zurdo sano, tras el acuerdo alcanzado con Boca Juniors para prorrogar la cesión del uruguayo hasta la próxima temporada. La presencia del uruguayo, que a 24 horas del partido parecía sumamente complicada tras romperse (y luego retomarse) las negociaciones con el conjunto argentino, da estabilidad al equipo en un momento de tribulación por las malas sensaciones del último partido, en el que el Celta recibió la mayor goleada del curso (5-1) tras encajar apenas un par de goles en los cuatro compromisos anteriores.

El Betis y el Celta volverán a verse las caras en horas bajas. En el choque de la primera vuelta, en el Benito Villamarín, ambos equipos se enfrentaron con el cargo de sus respectivos entrenadores en juego. La victoria de los andaluces mantuvo a Rubi en el puesto y puso en la picota a Fran Escribá, que fue despedido una jornada después tras caer en Balaídos contra el Getafe. Ahora es el Betis el que ha destituido a su técnico. Un hombre de la casa, el canario Alexis Trujillo, ha relevado desde hace cuatro jornadas a Rubi con el objetivo de apuntalar una permanencia que, en buena medida, pasa por obtener esta un buen resultado esta tarde en Vigo.

La gran duda es si Óscar García va a mantener frente a los verdiblancos la defensa de cuatro hombres empleada el pasado martes en Son Moix o apostará por recuperar la línea de cinco con la que doblegó a domicilio a la Real Sociedad y plantó cara (y hasta pudo ganar en la última jugada del partido) al Barcelona.

Las desastrosas prestaciones defensivas ofrecidas en Mallorca con zaga de cuatro y la necesidad de disipar dudas después del varapalo recibido en la isla hacen sospechar que el preparador celeste intentará regresar a la senda de la victoria desde la seguridad defensiva arropando a Rubén Blanco tres centrales y dos carrileros.

Aunque Hugo Mallo vuelve a la convocatoria tras cinco partidos lesionado, el lateral derecho volverá a estar a cargo de Kevin Vázquez, cuya figura ha crecido exponencialmente a medida que ha ido adquiriendo responsabilidad en el equipo, mientras que el costado izquierdo volverá a ser cosa de Olaza.

Ambos flanquearán previsiblemente una línea tres centrales integradapor Joseph Aidoo, Jeison Murillo y Nelson Araújo, sin descartar que el tinerfeño Jorge Sáenz pueda tener su oportunidad tras el buen partido firmado contra los azulgranas.

Aunque con Óscar García es difícil saber a qué atenerse en lo que alineaciones se refiere, en el medio del terreno no se aguardan grandes sorpresas. El croata Filip Bradaric será probablemente el elegido por el técnico para la posición de pivote, probablemente flanqueado por Okay Yokuslu, uno de los más regulares desde la vuelta a la competición, y Rafinha Alcántara, el motor del equipo en la zona de creación.

La principal duda afecta a la elección para cubrir la ausencia de Denis Suárez. Nolito, Fedor Smolov y Santi Mina se disputan una plaza para acompañar a Iago Aspas.

La convocatoria celeste la completan Iván Villar, Rosic, Mallo, Saenz, Beltrán, Pape, Sisto, Brais, Juan Hernández, Gabriel Fernández, Smolov, Brais, Mina, y los canteranos Jacobo y Sergio Bermejo,

El Betis, mientras tanto, afronta la visita a Balaídos decidido a sellar la permanencia. Sin tiempo apenas para digerir la derrota frente al Villarreal, a los de Alexis Trujillo no les queda otra opción que ir a por el partido para no complicarse la existencia, pues el Celta puede darle caza en la tabla si gana el partido.

Con la baja segura por sanción, Alexis recupera para el choque a William Carvalho, quien podría ser uno de los cambios que el técnico introduzca en su once de salida junto a otras opciones como Joaquín Sánchez o Loren Morón.

El entrenador bético ha dedicado la mayor parte del tiempo a recuperar anímicamente a sus futbolistas y todo apunta a que volverá a recurrir al esquema defensivo por el que ha apostado desde que se hizo cargo del equipo. , con tres centrales y dos laterales de largo recorrido. Con un mediocentro defensivo por delante, puesto para el que parte con ventaja Guido Rodríguez con la opción de Édgar González, Alexis podría contar con Carvalho, una vez cumplido su partido de sanción; y suplir el rol de Fekir con las aportaciones de Joaquín, probablemente acompañado en punta por Loren Morón.