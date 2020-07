Óscar García: "Es un partido muy importante, no me cabe duda"

Óscar García Junyent confía en que el Celta recupere mañana frente al Betis la sensaciones y el fútbol que le acompañaban antes de la visita a Son Moix, pero espera sobre todo que su equipo tenga la efectividad frente al marco contrario que tuvo el Mallorca en este partido. "Es un partido muy importante, no cabe duda. Ya lo era el del Mallorca y el de mañana lo vuelve a ser. Tuvimos una charla para analizar las cosas que hicimos mal contra el Mallorca, aunque no todo fue malo, pues tuvimos 20 llegadas al área y teníamos que haber tenido la efectividad que tuvo el Mallorca, que llegó seis o siete veces a nuestra área y nos marcó cinco goles", ha explicado esta tarde el preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido.







En su comparecencia, difundida a través de You Tube, el técnico céltico ha mostrado su satisfacción por poder contar con Olaza frente a los verdiblancos y ha felicitado al club por haber conseguido prorrogar la cesión del lateral uruguayo hasta final de la próxima temporada. "Es muy buena noticia porque teníamos información de que iba a ser al revés, pero Felipe [Miñambres] y el club han hecho un gran trabajo y han conseguido que se quedara no solo para este final de temporada, sino también para la que viene. Estoy muy contento por ello", ha señalado.



A pesar de que el Betis solo ha sumado 5 puntos de 24 posibles desde la vuelta a la competición, Óscar García espera que la calidad del adversario le genere problemas, aunque afirma que su equipo estará preparado para sacar el partido adelante. "Yo me espero siempre la mejor versión de todos los equipos a los que nos enfrentamos. Tiene una grandísima plantilla, es un gran equipo, un gran club y no nos lo va a poner nada fácil, pero vamos a estar preparados", ha dicho.



El entrenador del Celta ha pasado de puntillas sobre el arbitraje recibido en Mallorca, con un penalti en contra muy riguroso en los primeros minutos del partido, y no se preocupa por un asunto que no está en sus manos controlar. "Antes de los partidos nunca hablo de los árbitros a los jugadores. Tanto los jugadores como yo tenemos que estar centrados en hacer nuestro trabajo y controlar lo que podemos controlar", ha apuntado. Y ha apostillado. "Hay cosas que no podmeos controlar como lo que pasó en Mallorca. Lo único que espero es que tenga un buen arbitraje y al final del partido solo se hable del juego".





Óscar García Junyent lamentó, por otra parte, la lesión de Denis Suárez, que se perderá lo que resta de temporada debido a un problema en el muslo izquierdo. "Cuando no tienes a un jugador diferencial es un contratiempo importante. Pero es algo que no hemos podido controlar. La lesión ha venido cuando ha venido y lo que espero es que se recupere bien, que esté perfecto para la temporada que viene, y los otros que quedan en la plantilla a dar el máximo para conseguir el objetivo lo antes posible", ha indicado.