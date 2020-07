Celta y Mallorca comparten senda, angustia y meta

La derrota del Celta en Palma ha ensuciado la pelea por la permanencia, que parecía casi sentenciado en contra de Mallorca, Leganés y Espanyol. Aunque los tres se mantienen vivos, es el cuadro balear el que ha reactivado sus esperanzas. Y es también el adversario que marca la frontera para el Celta, aunque Eibar, Valladolid, Betis o Alavés, estos dos últimos conjuntos en mala dinámica, estén también involucrados en la pelea.

El Celta, en resumen, tiene su vista fija en el Mallorca con la certeza de que si mantiene a los baleares a distancia, la salvación estará hecha. Su colchón, en los albores de la trigésimo cuarta jornada, se ha reducido a cinco puntos, con el average particular en contra. En el vestuario han echado cuentas y Denis Suárez, en una entrevista con OneFootball, se atreve a especificar una cifra: "Veo al equipo muy bien y tal y como está el equipo y LaLiga creo que con una victoria y un empate, unos 37-38 puntos, deberíamos de salvarnos". El salcedense, que ya no volverá a actuar esta temporada, admite: "Hemos demostrado que si estamos bien y jugamos en equipo podemos ganarle a cualquiera, pero si no estamos enchufados hasta el Mallorca nos puede meter cinco".

A Celta y Mallorca los unen el objetivo, la angustia e incluso el calendario en gran medida. Comparten tres adversarios (Atlético, Osasuna, Levante). Respecto a los dos restantes, la dificultad parece menor para el Celta (Betis y Espanyol) que para el Mallorca (Sevilla y Granada). Aunque es un análisis sobre el teórico potencial o estado de forma de cada escuadra que varía en función de otras circunstancias.

Lo cierto es que tanto Celta como Mallorca se van a enfrentar a equipos como Granada, Osasuna y Levante que probablemente ya no tengan alicientes clasificatorios y sin público en el estadio que los jalee o espolee. Y el Celta espera no tener que jugarse la carta de la última jornada en Cornellá, ante un Espanyol que posiblemente esté ya descendido. Los pupilos de Óscar García esperan resolver de la manera más rápida. Y eso les obliga a romper una de las dinámicas más perniciosas del curso. Porque el Celta, que tan bien ha competido ante los rivales más poderosos, ha flaqueado ante aquellos de similar e incluso peor potencial. En la primera vuelta, los célticos solo sumaron dos puntos ante los cinco contendientes que les restan y los dos empates se cosecharon donde menos cabía esperar, en el Wanda Metropolitano y el Sánchez Pizjuán.

Al menos alivia saber que el Mallorca no maneja mejores precedentes sobre su propia secuencia. Los hombres de Vicente Moreno encajaron cuatro derrotas ante esos cinco rivales, con un solo empate ante Osasuna.