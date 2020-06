Óscar García: "Ganar en Mallorca sería un paso muy importante"

El Celta afronta mañana una nueva oportunidad para dejar casi sentenciada su permanencia en Primera División, después de encadenar cuatro jornadas sin perder, en las que sumó 8 puntos. Para dar un paso decisivo, el conjunto celeste debe ganar en Mallorca a un rival directo al que ahora mismo aventaja en ocho puntos cuando restan seis jornadas de LaLiga. El entrenador del equipo vigués, Óscar García, se muestra ambicioso y en la víspera no se conforma con un empate en el Visit Mallorca Estadi (19:30 horas). Ha entrado en la convocatoria, de la que se cae Hugo Mallo, Lucas Olaza, cuyo plazo de cesión concluye mañana y el Celta intenta cerrar un acuerdo con Boca Juniors para que el lateral zurdo complete la temporada en Vigo y después negociaría su fichaje.





"A priori no daría por bueno un empate porque nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos, sea contra quien sea. Ya lo demostramos en el último partido ante el Barcelona ", apuntó esta tarde en la rueda de prensa telémática Óscar García, quien destaca la ambición de su equipo ante el vigente campeón de LaLiga: "A pesar del empate, en lugar de quedarnos atrás, fuimos a por el tercer gol y lo tuvimos muy cerca.Después depende de cómo vaya para leerlo de una manera o de otra pero, en principio, siempre salimos a ganar". No entra a calcular el técnico de Sabadell los puntos que serían necesarios ahora mismo para asegurar la permanencia en la máxima categoría: "No hacemos esos cálculos. Lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, es pensar partido a partido, conseguir los máximos puntos posibles y ojalá podamos decir pronto que estamos salvados matemáticamente. Si ganamos en Mallorca, todavía no estaríamos salvados. Sería un paso muy importante, porque es un rival directo y si sumas tú, ellos dejan de hacerlo, pero definitivo no es".Abordó Óscar García la situación de Olaza después de que el representante del jugador advirtiese esta mañana que el jugador afrontaría mañana su último partido con el Celta. "Nadie me ha dicho que no puedo alinearlo mañana.".Considera el técnico del Celta que Rafinha no se siente afectado por las críticas desde Barcelona por forzar la falta que originó el gol de Aspas. "Vea a Rafa bien, centrado. Lo veo que nos va a ayudar mucho en este final de temporada para conseguir el objetivo y eso es lo que me importa. No creo que haga mucho caso a las críticas, pero me quedo más con el gol que hizo Aspas de esa falta. No voy a entrar en ningún tipo de polémica porque no es mi estilo".Valora también el trabajo de Smolov, pero deja correr las opciones de que el futbolista ruso cedido por el Lokomotiv pueda quedarse en el Celta. "No solo ha aportado esos dos goles (ante el Real Madrid y el Barça) si no que ha aportado mucho trabajo., igual que cuando juega Santi Mina. Estamos contentos con su predisposición a trabajar. Se ha implicado mucho en el proyecto. Está muy integrado. Sabemos que hasta final de temporada lo vamos a tener seguro y después ya veremos. Si el club decide que se tiene que quedar o que quiere que se quede, será una cosa para valorarlo entre todos, entre el jugador si quiere quedarse, si contamos con él y después supongo que habrá negociaciones. De momento, no estamos hablando para nada de la temporada que viene si no de salvarnos".Óscar García admite que no apuesta por un once tipo sino que le gusta introducir algún cambio en todos los partidos, en función del rival. "Ya lo vimos en el último partido contra el Barcelona que Jorge Saenz debutaba conmigo de titular. También Jacobo debutaba en Primera División. A pesar de ello, y de llevar tiempo sin jugar, estuvieron a un nivel bueno. Yo no tengo un once de gala porque no he repetido equipo en dos partidos seguidos. Eso habla muy bien de los jugadores de la plantilla, que todo el mundo está preparado. Sacarermos el mejor equipo que creemos para ganar el partido, contando que tenemos doce sustituciones en el banquillo, que también nos pueden ayudar a conseguir el objetivo".Por último, el técnico del Celta restó importancia a la desaparición de Pione Sisto de las convocatorias, a la que ha vuelto para el partido de mañana, y con Nolito dispone ahora de otra alternativa para atacar por banda. "Nolito es un jugador que juega en su posición. Ahora tenemos más opciones de jugadores de banda y ya está. Eso no significa que no vaya a jugar más, ni mucho menos. Pione antes jugó bastante. Ahora está jugando menos, pero como otro cualquiera de la plantilla", concluyó Óscar García.