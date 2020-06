Óscar: "Estoy muy contento, espero que el trabajo vaya cada vez mejor"

Óscar García Junyent aprovechó ayer la rueda de prensa previa al compromiso liguero frente al Barcelona para expresar su satisfacción por su renovación por el Celta y agradecer al director deportivo, Felipe Miñambres, y al club la confianza que han depositado en él. "Primero dar las gracias a Felipe porque en todos los sitios en que he estado ha estado en contacto. Siempre se ha interesado por mí y finalmente pudo hacerse hace medio año", indicó el preparador celeste. "También le agradezco al club que haya confiado en mí en aquel momento. Estoy muy contento de continuar aquí, de seguir con el trabajo que estamos haciendo y ojalá cada vez vaya mejor", añadió.

El club celeste anunció a mediodía de ayer la continuidad del técnico sabadellense por dos temporadas más seis meses después de relevar a Fran Escribá. y desde entonces el crecimiento del equipo ha sido "notable", según remarcó el Celta. "Gracias a su filosofía y trabajo, la defensa celeste se ha convertido en la más sólida de toda la competición, algo que no le ha hecho renunciar a su estilo ofensivo. Para el recuerdo la victoria de hace unos días ante el Deportivo Alavés por seis goles a cero, la mayor goleada de LaLiga esta temporada", añadió la entidad celeste. Junto a Óscar, seguirá el resto del cuerpo técnico que ha estado a su lado en los últimos meses: Roger García y Rubén Martínez.

Durante su comparecencia previa al duelo de esta tarde ante los azulgranas Óscar aparcó cualquier cuestión relativa al futuro, pues su única prioridad es garantizar a la mayor brevedad posible la continuidad del equipo celeste en Primera División. "Ahora estamos muy centrados en esta temporada, en salvarnos lo antes posible y en acabar bien. Ya pensaremos después en la siguiente. No nos tenemos que desviar en nada", apuntó el técnico, que dijo sentirse "un privilegiado" porque "todo el mundo me acogió muy bien y me ha ayudado mucho". "Una de las grandes razones, por la que quería continuar aquí, también es por estar en contacto con toda la gente del staff y toda la gente que rodea al primer equipo", precisó .

Acerca del partido de esta tarde contra los azulgranas, Óscar García destacó la importancia de que la línea defensiva se muestre especialmente fiable. "Es la última antes de que te puedan marcar un gol y son los que, quizás, tienen que estar más concentrados para que eso no ocurra", expuso.

Oscar García aseguró que no le intimida la calidad del Barça. "Preparo el partido igual que todos los otros. Son tres puntos en juego", subrayó el técnico, que reconoció el factor diferencial que supone Leo Messi. "Es un rival es diferente a todos los que hemos jugado, porque es muy fuerte, con el mejor jugador del mundo en su plantilla que puede decidir el partido en cualquier momento. Esa es la particularidad", apostilló.

En este sentido, el entrenador celeste subrayó la importancia de evitar faltas al borde del área, un lance del juego en el que el astro argentino es casi infalible. "La premisa de no hacer falta cerca del área siempre se comenta y más contra el Barcelona, porque cada falta es como si fuera un penalti para Messi", remarcó Óscar, que precisó: "Vamos a analizar cómo actúa pero es complicado de parar, porque nadie ha encontrado la fórmula, ni en juego ni a balón parado para que no marque".

El entrenador del Celta se refirió, por último, a la situación de Rafinha, que se enfrenta al equipo con e que tiene contrato a partir del próximo 30 de junio. "Estoy seguro que está pensando como jugador del Celta porque es lo que es hasta final de temporada. Espero que tanto él como todos estén igual de motivados, porque son tres puntos iguales a los de la semana pasada"