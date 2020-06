Óscar acuerda su renovación con el Celta

A la victoria por goleada y el debut de Nolito se unió otra buena noticia redondeando la feliz jornada del Celta: la renovación de Óscar García. Las dos partes han acordado las condiciones y el departamento legal del club celeste ya está redactando los contratos.

"Quizá mañana sepamos algo", había anticipado el entrenador en la víspera. En la rueda de prensa posterior al partido se limitó a confirmar sus intenciones: "Siempre he dicho que estoy muy contento aquí y que me gustaría empezar un proyecto desde cero. Espero que hoy, mañana o en los próximos días podamos tener noticias de eso. Es una decisión del club y si alguien tiene que decir algo es el club, por mí no va a ser", aseguró el técnico celeste.

Lo cierto es que la buena sintonía entre el Celta y el cuerpo técnico que lideran los hermanos García Junyent se ha plasmado en un rápido pacto pese la incertidumbre de la situación clasificatoria. La renovación no está condicionada a la permanencia. A expensas de cómo se produjese un hipotético descenso y del lógico desgaste en ese caso, no se puede descartar que Óscar siguiese. El técnico ha demostrado en su carrera que se mueve más por proyectos que por dinero o categoría; y en la cúpula de Príncipe están encantados con sus métodos.

De momento importa la pelea por quedarse en Primera División, objetivo al que la victoria sobre el Alavés debe contribuir. Óscar García cogió al equipo a dos puntos de la permanencia a mediados de noviembre y ahora lo tiene con cuatro puntos sobre esa zona. Y a la seguridad defensiva que había logrado imprimir al juego colectivo se añadió ayer, como en algunas otras ocasiones, un mayor brillo combinativo.

"Ha sido un partido muy bueno, de principio a fin. Queríamos salir con sangre en los ojos y ha sido así. Teníamos todavía muy marcado el partido del Villarreal y no queríamos que se repitiera. Es la mancha negra desde que estoy aquí y ya en Valladolid se compitió mucho mejor", apuntó en declaraciones que recoge la agencia Efe. En este sentido, destacó que su idea era marcar "muy pronto" para "evitar fantasmas".

"Lo raro no es lo de hoy, sino lo que pasó ante el Villarreal. Veníamos compitiendo muy bien antes del parón. Lo reconocimos, hicimos autocrítica y ya en Valladolid estuvimos muchísimo mejor, más cerca del nivel de hoy que del día del Villarreal. Disparamos once veces a portería en Valladolid. Hoy hemos estado mucho más acertados de cara a portería y el equipo se ha parecido más a lo que me gusta", manifestó.