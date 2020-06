Atronaron las gradas cuando Nolito saltó al campo. "Golito de Nolito", gritaron. Fue igual que antaño, aunque en silencio. El andaluz habrá percibido el alma del celtismo sobre el cemento y el plástico. "Estoy contento por volver a casa", refrenda.

Óscar García introdujo a Nolito en el campo en la segunda mitad, a cambio de un Rafinha que había dejado resuelto el choque con su juego, su doblete e incluso la carne tumefacta del plantillazo de Martín. Nada más salir, Nolito se inventó una magistral asociación con Aspas. Otro recuerdo devuelto a la vida. "Decíamos ayer", se le adjudica a Fray Luis de León en su primera clase tras años de prisión inquisitorial.

Nolito combate contra sí mismo, contra la memoria idealizada de su primera etapa. De momento sostiene el pulso. Aguantó y encaró; administró el balón entre el control y el peligro. Un gol de penalti y una asistencia a Mina pusieron la rúbrica a su excelente reestreno. "Estamos muy contentos de que haya venido él y que también sirva de motivación para otros jugadores para estar al máximo nivel. Nos aporta también mucha competencia", celebra Óscar.

A Nolito se le vio fuera del campo igual de activo que dentro, repartiendo consignas y abrazos. "Hemos hecho un gran partido desde el primer momento", comenta el jugador, que se instaló en su habitual banda izquierda. Se le nota el liderazgo en la mención al compañero: "He tenido la suerte de que Brais me ha dejado el penalti y encima he hecho una asistencia, qué mejor. Hay que seguir, quedan ocho finales y no podemos relajarnos. Quien juegue más, quien juegue menos, hay que apretar porque si no, cualquiera te gana".

"No hay tiempo. El que se duerma se va al pozo", insiste Nolito. "Nosotros no nos podemos permitir ese lujo. Hoy al equipo se le ha visto desde el primer momento: las segundas jugadas, las caídas, la intensidad? Sí que es verdad que nos ha favorecido su expulsión, pero yo creo que hemos sido superiores desde el primer minuto a un gran equipo como el Alavés".

"Cada uno ha sacado su mejor versión. Estos tres puntos nos dan un pequeño alivio. Pero el miércoles tenemos un gran partido, el sábado otro? Esto no para. Tenemos un mes en el que tenemos que apretar el culito", concluye a su modo.