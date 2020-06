Nolito se apunta al plan de escalada

La derrota del Espanyol (1-3) y el empate en el Mallorca-Leganés (1-1) permite al Celta disponer de una buena oportunidad para comenzar la escalada hacia zonas más tranquilas de la clasificación. La ocasión se le presenta a los célticos a partir de las 14 horas en Balaídos ante el Deportivo Alavés. Para ello, Óscar García dispone del refuerzo del recién llegado Manuel Agudo Durán, 'Nolito', que vuelve al equipo celeste, tras su paso por el Manchester City y el Sevilla, con la ilusión de convertirse en el revulsivo que saque a los célticos de tierras pantanosas. El gaditano, además, podrá ejercer de nuevo como el mejor aliado de un Iago Aspas que ha perdido chispa y gol. La pareja más goleadora del Celta en lo que va de siglo (96 tantos el moañés y 39 el sanluqueño) dispone de nueve jornadas por delante para arreglar otra mala temporada del conjunto gallego, que recibe a un Alavés en línea ascendente después de vencer en el derbi vasco ante la Real Sociedad (2-0) y situarse en mitad de la tabla con 35 puntos, ocho más que los célticos. Los gallegos Joselu Mato y Lucas Pérez, con 9 y 11 goles, respectivamente, forman un temido dúo en ataque y ambos pelean por relevar a Iago Aspas del trono de mejor rematador español de LaLiga.

Nolito es la gran novedad de una larga lista de veinticinco convocados por Óscar García en la que no aparece el capitán Hugo Mallo, a quien una lesión en un dedo de un pie ya impidió jugar el miércoles en Valladolid, donde el Celta arrancó un nuevo empate sin goles después de causar una mejor impresión que ante el Villarreal, en la primera de las citas de la desescalada en Balaídos sin público.

Sin el apoyo incondicional de sus aficionados, el Celta trata de aferrarse en esta ocasión al efecto Nolito, con un jugador que desborda alegría y optimismo. Eso es lo que se espera que contagie el andaluz a un grupo afectado anímicamente por los resultados negativos después de las altas expectativas que despertó cuando arrancaba la temporada. Además, Nolito también aportará experiencia y talento. El celtismo no olvida sus actuaciones decoradas con goles y asistencias. En su despedida de Balaídos, antes de poner rumbo a Inglaterra, en mayo de 2016, el gaditano marcó el gol del triunfo ante el Málaga. Y los tres puntos es lo que necesita el Celta, que no gana en LaLiga desde finales de febrero pasado al Leganés. Por aquellos días disputaba Nolito sus últimos minutos con el Sevilla. A pesar del largo periodo de inactividad, Óscar García ha visto bien físicamente al atacante, que podría entrar en el once titular. Para ello, el técnico catalán tendría que renunciar a la defensa con tres centrales que utiliza con más frecuencia de lo esperado. La medida de contención ha dado réditos en la portería de Rubén Blanco, uno de los que menos goles ha encajado en LaLiga en lo que va de 2020 pero que ha causado unos efectos catastróficos en ataque. El Celta es ahora mismo el equipo con menos goles a favor del campeonato, después de anotar 22 en 29 citas. Sorprende el dato revisando su nómina de atacantes: Aspas, Smolov, Mina, Pione Sisto, Denis Suárez, el 'Toro' Fernández..., a los que se incorpora un Nolito que en sus 19 actuaciones con el Sevilla en este curso firmó 5 goles y 3 asistencias.

Aspas, Smolov y Nolito podrían componer la línea de ataque contra el Alavés. Esa apuesta obligaría a Óscar García a prescindir de un defensa central. En ese caso, Rubén Blanco estaría arropado por Kevin Vázquez y Lucas Olaza en los laterales, además de Murillo y Araújo en el eje de la defensa. Entonces el damnificado sería Joseph Aidoo, que incluso puede actuar como lateral derecho.

Bradaric, ausente en Zorrilla, podría recuperar la plaza en el pivote. Rafinha y Okay aparecen como principales opciones para acompañarle en la medular, en la que también pueden entrar Denis Suárez, Brais Méndez, Beltrán o Pape Cheikh.

Teniendo en cuenta la fragilidad que muestra el Alavés en las primeras partes -6 goles a favor y 18 en contra-, se espera que Óscar García apueste de inicio por un equipo con un perfil más ofensivo que ante el Valladolid, ante el que le faltó ambición para buscar los tres puntos. Los tuvo en la mano pero Aspas falló un penalti.

El plan de rotaciones para repartir los esfuerzos en un final de campeonato trepidante, con partidos cada tres días, abre todavía más el abanico para componer el once. En ese caso, Óscar García también podría refrescar el ataque con la presencia de jugadores como Mina o Pione, ausentes en Zorrilla.

El Alavés de Asier Garitano, en cambio, disfruta de un momento de placidez en la tabla tras superar a la Real en Mendizorroza, con goles de los canteranos Borja Sainz y Martín Aguirregabiria. El primero, con 19 años y 138 días se convertía en el goleador más joven del equipo vitoriano desde 1955.

El gol en el conjunto albiazul, sin embargo, es cosa de dos gallegos: el excéltico Joselu Mato y el exdeportivista Lucas Pérez. Entre ambos suman casi tantos goles como el Celta (20 frente a 22). El dezano vuelve a Balaídos, donde debutó como profesional en mayo de 2009, de la mano de Eusebio Sacristán, semanas antes de que Iago Aspas se convirtiese en el héroe local al anotar los dos tantos de la victoria frente al Alavés para alejar al equipo vigués del descenso a Segunda B.

Once años después, Celta y Alavés vuelven a citarse en Balaídos, aunque en esta ocasión el protagonismo es para Nolito. El curso pasado, el equipo vasco ganó, después de cuatro visitas con derrota.

Asier Garitano no podrá contar con los sancionados Duarte y Piña y el lesionado Aleix Vidal, tres bajas importantes para un equipo que recupera al guardameta Pacheco, expulsado ante el Espanyol, y a Rodrigo Ely. Se da la circunstancia que el Celta es el equipo al que más las veces se ha enfrentado el Deportivo Alavés en sus casi cien años de historia, con un total de 57 duelos entre gallegos y vascos, repartidos en 22 victorias celestes, 14 empates y 21 triunfos de los vitorianos.