Óscar García: "Nolito está en condiciones físicas y tiene opciones de jugar"

Nolito puede convertirse esta tarde en la gran novedad en la lista de convocados para el partido que el Celta disputará mañana contra el Alavés (Balaídos, 14 horas), ya que Óscar García ve en condiciones físicas al gaditano incluso para vestir de celeste cuatro años después de su adiós para incorporarse al Manchester City. El técnico confirmó que Hugo Mallo continuará siendo baja por unos problemas en un pie. El capitán ya no jugó en Valladolid, donde le sustituyó Kevin Vázquez. En el lateral izquierdo estará Olaza, al que Boca Juniors reclama mientras el Celta retrasa las negociaciones para su contratación. Óscar confía en que el lateral uruguayo y el resto de cedidos puedan completar el curso en Vigo. En la rueda de prensa transmitida esta mañana por el club, el catalán apunta sus deseos de continuar la temporada que viene al frente del equipo y que para mañana tiene previsto realizar rotaciones en el once ante el exigente calendario que espera a un Celta que continúa fuera del descenso, con un punto de ventaja sobre el Mallorca, que ayer empató en casa con el Leganés, colista. El tanto de Óscar Rodríguez para los madrileños en los instantes finales deja provisionalmente al Celta como el equipo menos goleador del campeonato, con 22 tantos en 29 jornadas. Esa falta de pegada esperan resolverla en parte los célticos con la incorporación de Nolito, la pareja perfecta para Aspas. Ambos componen el dúo más goleador del Celta en lo que va de siglo: el moañés suma 96 goles y el sanluqueño, 39. De ellos dependerá en buena medida que el conjunto celeste salve otra mala temporada.



"Antes de nada quisiera mandar un mensaje de afecto y de apoyo, y darle mucha fuerza a Juan Carlos Unzué, una persona magnífica. Tuve la suerte de conocer y tanto en el club como todo el mundo guarda un gran recuerdo de él. Comunicar tanto a él como a su familia que todo el Celta y yo estamos a su disposición para lo que necesite. Estamos todos en su equipo", arrancó Óscar García su intervención para recordar que su homólogo viene de anunciar que sufre ELA.



Mostró su satisfacción el preparador de Sabadell por la incorporación sorpresa de Nolito, gracias a la baja de larga duración por lesión del portero Sergio Álvarez. Ve al gaditano preparado para debutar mañana en el mismo estadio del que se despidió del celtismo en mayo de 2016 anotando el gol de la victoria ante el Málaga. "Estamos contentos de que haya podido venir para ayudarnos, porque seguro que lo va a hacer. Si está en condiciones físicas... de momento parece que sí. Si entra en la convocatoria, seguro que tiene opciones de debutar. Nolito puede aportar muchas cosas, como desequilibrio, que no tenemos mucho. Es un jugador muy específico de banda, que tampoco teníamos este tipo de jugador. Tiene un carácter competitivo, un carácter ganador. No voy a descubrir ahora a Nolito. Es un jugador con mucha clase, con mucha calidad. Es un jugador muy comprometido, que quiere mucho al Celta y el Celta le quiere a él. En el campo nos puede aportar muchas cosas".





En la convocatoria para el compromiso con el Alavés, que dará a conocer después de que el equipo concluya el entrenamiento que estaba previsto en Balaídos a partir de las dos de esta tarde, no estará el capitán, que se lesionó contra el Villarreal. "Días antes del partido contra el Villarreal, en el entrenamiento, tuvo un golpe en el pie y tenía bastante dolor, tenía problemas para apoyar. Finalmente pudo jugar pero no acabó el partido porque el pie se le hinchaba. Tuvimos que cambiarlo por ese motivo. Ahora va recuperándose pero todavía no sabemos cuándo va a volver a jugar", apunta sobre Hugo Mallo.Se muestra seguro el técnico del Celta de poder contar con Olaza hasta final de temporada, a pesar de que Boca Juniors reclama el regreso del lateral al no llegar a un acuerdo todavía con el Celta y cuando si cesión concluye el 30 de junio. "El club me ha transmitido confianza en ese sentido, de que todo se va a arreglar. Yo estoy muy contento con él, igual que con los otros cedidos. Espero que no haya ningún problema para continuar. El club me ha dicho que no cree que haya problema con ninguno de los cedidos".A la visita del Alavés le da Óscar García la misma relevancia que al resto de finales que le restan al Celta para sellar la permanencia. "Para mí todos los partidos tienen la misma relevancia, en todos nos jugamos los tres puntos, todos los partidos en Primera son complicados. No hay ningún rival que te lo ponga más fácil que otros. Todos los partidos son cerrados. Lo que tenemos que hacer es pensar solo en este partido, no en los que vienen después".Y apunta a que continuará con las rotaciones. Cinco cambios realizó en Valladolid con respecto al once que presentó ante el Villarreal. "Tenemos que mirar todo muy bien, porque jugamos cada dos o tres días. Ahora vendrán partidos muy seguidos, con poco tiempo de descanso. Tenemos bastantes jugadores con cuatro tarjetas (apercibidos de sanción), algunos en la misma posición. Tendremos que gestionar todo esto".Por último, expresa sus deseos de continuar la próxima temporada en Vigo, a lo que también parece dispuesto el club. El acuerdo incluso podría hacerse público en los próximos días, teniendo en cuenta que el 30 de junio concluye oficialmente el vigente acuerdo. "Sí que es verdad que me gustaría empezar un proyecto desde el inicio, desde cero, pero tuvo que venir en estas circunstancias. Yo espero que mañana se pueda saber algo sobre este tema. Lo más importante es centrarnos en este partido. Sí que es verdad que queda una semana, pero los tiempos los controla el club. Yo estoy muy contento aquí, muy a gusto".