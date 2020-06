Nolito: "Tiene que remar toda la plantilla"

"¿El Celta? No me quiere. No me quiere ni el Guadalajara", bromeaba en mayo pasado un Manuel Agudo Durán, 'Nolito', que ya ejerce de céltico como si no hubiesen pasado cuatro años desde su despedida para jugar en el Manchester City. Nolito ya está de vuelta en casa. Así es como se siente este vigués nacido en Sanlúcar de Barrameda. En dos o tres días, reconoció ayer, su vida ha dado otro gran giro. Dejó a toda prisa Sevilla para subirse a un avión y firmar contrato con el Celta el jueves. En la mañana de ayer entrenó con los nuevos y viejos compañeros, ejerciendo ya como animador de la fiesta. Nolito se muestra "muy contento y feliz" de regresar "a casa" y espera que el Celta aproveche las nueve finales que le restan de campeonato para salvar la complicada situación clasificatoria. Él pondrá todo lo que esté de su parte para conseguir el objetivo de la permanencia. Mañana podría debutar ante el Alavés.

"Me siento feliz y contento de volver al Celta. Todo ha sido muy rápido. Ya dije años atrás que Vigo siempre sería mi casa. Al final he vuelto y me siento contento y súper feliz. En dos o tres días se ha alcanzado el acuerdo con el Celta, ha salido todo bien y estoy muy contento y feliz de volver a casa", reiteraba ayer el ya ex futbolista del Sevilla a través de los canales informativos del Celta. Como había comentado en ocasiones a sus amigos gallegos, su ilusión era volver al Celta antes de retirarse. Ha cumplido su palabra y quizás a alguien le habrá ganado una mariscada en Bueu o en Ons, dos de sus lugares favoritos para compartir con su esposa y sus tres hijas.

Subraya el atacante sanluqueño el potencial del conjunto celeste después de relatar el acuerdo exprés al que llegó con el Celta para cubrir la baja del lesionado Sergio Álvarez. "El Celta ha realizado un gran esfuerzo. Yo terminaba el contrato con el Sevilla el 30 de junio y al final, por suerte, nos hemos puesto todos de acuerdo y he vuelto. Hay muy buena plantilla, muy buenos jugadores, pero hay que competir lo que queda de temporada porque, en mi opinión, cualquier equipo si no corres lo suficiente te puede ganar. Pero hay muchísimos jugadores buenos y pueden demostrarlo en lo que queda de temporada. Lo que me gustaría es que se salvara el equipo porque está en una situación que a ningún equipo ni a ningún jugador le gustaría vivir, pero es lo que hay. Esto es fútbol, las circunstancias son las que son, se ha dado así y ahora hay que seguir porque el domingo tenemos una final, un partido importante y hay que remar toda la plantilla, juegue el que juegue, en la misma dirección", indicó.

Aunque no ha vuelto a jugar un partido de competición desde el pasado mes de febrero, Nolito se siente preparado para ayudar al Celta. "Me encuentro bien. Hemos estado de confinamiento pero no dejamos de entrenar: tengo una cinta para correr en casa y he trabajado prácticamente todos los días. Además, en el Sevilla hemos hecho una mini pretemporada, como todos los equipos, y me encuentro bien física y mentalmente".

Ayer llegó a A Madroa con Mario Bermejo, de la secretaría técnica, y allí fue recibido por el director deportivo, Felipe Miñambres, que le presentó al técnico y a toda la plantilla. Tras el reencontro con compañeros con los que jugó en el Celta, comentó que tras marcharse del club no dejó de volver a Vigo siempre que podía. Como un celtista más, desea sobre todo que el equipo vigués se mantenga en la máxima categoría. "Me reencuentro con compañeros con los que viví muy buenas experiencias y a los que admiro y aprecio, como Sergio, Hugo, Iago, Rubén? Y después está el doctor Cota, los fisios, la directiva? Casi todas las caras son las mismas que cuando yo estaba. Pienso que el Celta es mi casa, tengo buenos amigos y siempre he venido a Vigo de vacaciones. He tenido la suerte de volver y espero hacerlo lo mejor posible para que el 19 de julio el Celta siga en Primera".

Para finalizar esta primera comparecencia tras su regreso a Vigo, Nolito se dirigió al celtismo que tanto reclamó su vuelta y que a punto estuvo de materializarse el verano pasado: "A la afición le pediría que nos apoye, aunque ahora no pueden ir al campo, y decirle que tanto yo como el equipo intentaremos hacerlo lo mejor posible para que el Celta continúe el Primera División la temporada que viene". Aunque Cádiz, Granada, Espanyol y probablemente el Guadalajara querían ficharlo, Nolito se dejó guiar por su corazón y tomó el camino de vuelta a casa, donde le esperaban sus amigos y el Celta.