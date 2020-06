Rafinha tiene la 'receta' para derrotar mañana al Valladolid

La derrota no entra dentro de los planes del Celta. El equipo celeste se enfrenta mañana ante el Valladolid en el estadio José Zorrilla y la plantilla al completo es consciente de que no puede repetir la imagen que dio ante el Villareal, donde reincidió en los vicios que han acompañado al equipo a lo largo de todo el curso, mostrando evidentes síntomas de desequilibrio en todas sus líneas.



El de mañana se trata de un partido vital, otro más, pero el desánimo no ha calado entre los jugadores. Signo de esta 'afouteza' es el mensaje que Rafinha Alcántara ha enviado desde su cuenta de Twitter, en el que aboga por el esfuerzo y deja claro que perder no es negociable.





Caemos, aprendemos y nos levantamos. Hay que esforzarse todavía más.



No es negociable. pic.twitter.com/RkRP6nw8ae — Rafinha Alcantara (@Rafinha) June 15, 2020