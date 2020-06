Óscar García: "Tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón"

El Celta quiere pasar página a su mal regreso a la competición y mañana en Valladolid intentará retomar la senda que le llevó a sumar cinco jornadas consecutivas sin perder y escapar de la zona de descenso, que continúa teniendo a un punto. Óscar García anuncia rotaciones para Zorrilla con respecto al equipo que el sábado cayó en Balaídos ante el Villarreal. El técnico catalán confía en que sus jugadores recuperen las buenas sensaciones ante un rival directo y que acude a la cita después de ganar en Leganés.

"El Valladolid es un equipo que ganó la última jornada, fuera de casa. Fueron tres puntos muy importantes para ellos. Es un equipo que está siempre muy junto, con las líneas muy juntas", apunta Óscar García sobre el cuadro vallisoletano, del que destaca sus puntos fuertes: "Es un equipo que defiende muy bien, sale bien a la contra. Sergio González es un entrenador que sus equipos son muy marcados, como a él le gusta jugar y lo está haciendo muy bien".

El preparador del Celta anuncia rotaciones, teniendo en cuenta que hasta final de temporada se jugará cada tres o cuatro días, obligadas también por problemas físicos que arrastran algunos jugadores. "En todos los partidos que nos quedan vamos a realizar cambios porque hay muchos partidos seguidos. Hay jugadores que tienen molestias y hay otros que es muy complicado que puedan jugar 90 minutos en tres partidos por semana. Todos van a ser importantes, todos van a tener su opción y tienen que aprovecharla porque vamos a depender de todos". El once ante el Valladolid, apunta, "será una mezcla de todo, de todas las circunstancias. Está claro que hasta el final de temporada, difícilmente, un equipo podrá repetir el mismo once todas las jornadas".

Confía el técnico del Celta en que su equipo recupere las buenas sensaciones y la fortaleza defensiva que le llevó a encadenar cinco jornadas sin perder. "Tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón, de eso no hay duda. No podemos volver para atrás. Ante el Villarreal, quizás fue el peor partido desde que estoy aquí. El miércoles tenemos otra oportunidad para cambiar este estado de ánimo. Hay que volver a incidir, hay que ser autocrítico y seguir mejorando. Cuando llegamos vimos que una de las debilidades del equipo era que encajaba demasiados goles y tenía que marcar muchos goles para poder ganar el partido. Nos propusimos y creo que tuvimos una gran mejora en ese sentido. En los últimos tres partidos no encajamos ninguno y en los últimos cinco no perdimos. Sabemos que con cero goles en contra siempre tienes posibilidades de ganar", conviene.

Evita cargar Óscar García las críticas hacia Pione Sisto, después de protagonizar el internacional danés el fallo que propició el gol del Villarreal. "Pione sabe que hay situaciones en que no se puede arriesgar de esa manera y quedando pocos minutos, pero no me gusta personalizar o señalar que hemos perdido por eso, como tampoco ganamos al Sevilla solo por Pione. Ganamos y perdemos todos. Hay muchas circunstancias en esa jugada. Después, no sabemos parar la contra y suceden una serie de cosas que en los últimos minutos no tendrían que suceder", añade el técnico en la rueda de prensa ofrecida hoy a través de los medios del club y antes de que el equipo entrene en A Madroa y afronte el viaje a Valladolid, donde mañana juega a partir de las 19:30 horas.