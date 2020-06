"Duele perder un punto en la última jugada""

Rubén Blanco lamentó tras el choque que la victoria se le escurriese al Celta de las manos en el último suspiro. "Estamos fastidiados porque era buen punto para retomar la competición dejando la portería a cero. No estuvimos finos con el balón, ofensivamente hablando, pero nos vamos fastidiados porqçue perder un punto en la última jornada siempre duele", indicó. El guardameta no disculpó la derrota en los problemas del equipo para adaptarse a la situación tras el parón liguero. "No debemos buscar excusas. Hay que olvidarse cuanto antes de todo lo que nos ha rodeado, por desgracia, en estos últimos meses y centrarnos en sacar la situación adelante", añadió el cancerbero mosense, que piensa ya en el Valladolid. "Analizaremos los errores, pero a partir de mañana tenemos que estar ya totalmente centrados en el Valladolid", subrayó.