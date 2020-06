El Celta sigue confinado en los errores del pasado

El parón liguero ha frenado las buenas sensaciones que había logrado el Celta antes de la locura del Covid-19, cuando venía de encadenar cinco partidos sin perder. Por entonces, todo parecía que las posiciones bajas no eran para el conjunto vigués, pero hoy ha vuelto a las andadas. Cero tiros a puerta, solo cuatro remates y una defensa que se ha resquebrajado por todos los lados, con la salvedad de Rubén Blanco. El Villarreal, cabezudo durante todo el choque, consiguió su premio, merecido, en el minuto 91 con un gol de Manu Trigueros tras una jugada de carambola precedida de una grosera pérdida de balón de Pione Sisto.

"Coma sempre, o de sempre", eso habrá pensado hoy la parroquia viguesa, desplazada de un Balaídos triste y vacío -por primera vez en competición oficial, según la cuenta de Twitter "Afouteza e Corazón"- a los bares y casas -aunque la realización de la televisión simuló público en las gradas y cánticos-. Ya desde el inicio, los groguets dominaron de cabo a rabo todas las acciones de juego y líneas del terreno, pero una y otra vez se toparon con un Rubén Blanco inconmensurable, el único que hoy ha estado a la altura. La primera intervención, en el minuto 14, tras un disparo de Cazorla dentro del área local. Solo 180 segundos más tarde, llegaba el segundo arreón, en las botas de Iborra, también menospreciado por el mosense. Una nueva réplica, en el 21, esta vez salvada con el pie a tiro de Paco Alcácer en el flanco derecho, y otra más, al filo del descanso posterior a un testarazo de Gerard Moreno que terminó por anularse al darse en situación de fuera de juego.

Se sucedían las amenazas del submarino amarillo mientras el Celta se iba ahogando poco a poco, aturdido y desordenado. No daba encontrado la tecla, se parecía a cada instante más y más a aquel equipo con el que se encontró a su llegada Óscar García: nulo en defensa, a pesar de contar con Jeison Murillo, y pobre en ataque, con un Santi Mina desaparecido, un Aspas frustrado al que no le salió nada y la apuesta de un Juan Hernández que no surtió efecto. El otro as en la manga, Pape Cheikh, tampoco cumplió las expectativas.

No fue hasta el minuto 35 cuando los celestes lograron asustar a Sergio Asenjo por vez primera con un zapatazo de Rafinha, que no fue de los peores, desde la media luna del área, pero que se marchó lamiendo el palo largo.

Tras la reanudación, la escuadra de Príncipe pasó a defensa de 3 con la entrada de Aidoo y Okay Yokuslu por Juan Hernández y Pape. Poco mejoró la escena, y solo por momentos. En el 66, otra vez, Rubén Blanco volvía a salvar a los suyos con una buena estirada a un golpeo de Chukwueze. En zonas de ataque, el despliegue era prácticamente nulo, con alguna que otra tímida internada que acabó por apagar la poca ilusión del aficionado celeste.

El final no podía ser otro. El Villarreal, que había hincado los codos durante todo el choque, consiguió los tres puntos cuando más duele, en el 91. Una pérdida infantil de Pione Sisto en el medio campo, tras revolverse él solo, permitió que Bacca arrancase desde su campo y hasta el área rival demostrando un poderío físico superior a cualquier oponente, se encontró con Blanco, este lo frenó, pero el esférico acabó en las botas de Manu Trigueros para que, después de tropezar en Murillo, terminase dentro.

Con este resultado, el Celta vuelve a mirar hacia abajo con preocupación. El Espanyol, colista, hizo los deberes este mediodía tras vencer por 2-0 al Alavés y está a solo tres puntos de los vigueses. Los mismos suma en su casillero el penúltimo, el Leganés. La frontera del pozo la marca el Mallorca, a uno solo del conjunto de Óscar García, que caería al descenso solo si el conjunto balear consiguiese en casa la victoria ante el Barça hoy a las 22.00 horas -en caso de empate, el Celta mantiene mejor diferencia de goles-.

Ficha técnica:

0 - RC Celta: Rubén; Hugo Mallo (Denis Suárez, min. 83), Araujo, Murillo, Olaza; Bradaric, Pape Cheikh (Aidoo, min. 46); Santi Mina (Somolov, min. 81), Rafinha (Sisto, min. 58), Juan Hernández (Okay, min. 46); Aspas

1 - Villarreal CF: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Moreno; Moi Gómez (Morlanes, min. 80), Anguissa, Iborra (Trigueros, min. 66), Cazorla (Bacca, min. 58); Gerard Moreno (Chukwueze, min. 58), Alcácer (Ontiveros, min. 80)

Gol: 0-1, m.91: Trigueros.

Árbitro: Pizarro Gómez (comité de Madrid). Amonestó con tarjeta amarilla a Pape Cheikh por parte del RC Celta; a Iborra por parte del Villarreal

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos a puerta cerrada debido a las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus. Se guardó un minuto de silencio antes del partido en memoria de las víctimas del Covid-19.