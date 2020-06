Óscar: "Todos los partidos son importantes, pero empezar bien siempre ayuda"

Óscar García Junyent afronta la vuelta a la competición mañana frente al Villarreal con buenas sensaciones. El técnico céltico ha destacado este mediodía la importancia de sacar adelante este primer compromiso tras el parón liguero en una carrera de once jornadas por la permanencia en la que cada partido cuenta. "No podemos discernir de un partido u otro. Todos los partidos son importantes, aunque empezar bien siempre ayuda psicológicamente. Tenemos que pensar que todos los partidos tienen la misma importancia porque en todos podemos sumar tres puntos", ha indicado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido difundida a través del canal de You Tube del Celta.

Para este primer choque ante los de Javier Calleja el técnico catalán espera contar con Denis Suárez, con molestias en el aductor izquierdo, aunque no decidirá si incluye al salcedense en el once hasta el último momento. "Ha empezado a entrenarse con el grupo y si todo va bien va a entrar en la convocatoria. Depende cómo esté mañana decidiremos cuántos minutos puede jugar, si sale de inicio o juega algunos minutos", ha explicado Óscar, que espera que el exazulgrana tenga protagonismo en este final de temporada. "Veremos cómo va el partido, pero un jugador de su calidad siempre es bueno tenerlo en el equipo y espero que esté a su nivel de calidad para ser decisivo en estos últimos partidos", ha precisado.

El entrenador del Celta ha reconocido que lo que más le preocupa en este tramo final de la temporada "son las lesiones" por el escaso margen de recuperación entre jornada y jornada. "Cualquier golpe te puede dejar fuera del siguiente partido", ha recordado.

Por otra parte, Óscar confía en que, pese al escaso tiempo de preparación, el Celta sea capaz de ofrecer un buen nivel de juego y no tarde en acercarse al estado de forma que el equipo tenía antes del paréntesis liguero. "Me gustaría que fuera así, pero sé que es complicado porque viendo los partidos de la Bundesliga, que nos puede servir de referencia, ves que el ritmo competitivo no es el mismo que antes. Pero si no estamos al mismo nivel hay que cogerlo pronto porque es lo que nos va a permitir salir de la situación en que estábamos", ha subrayado.