Denis está listo para la vuelta del Celta a LaLiga

Denis Suárez será uno de los 23 futbolistas disponibles para el choque de mañana entre el Celta y el Villarreal (Balaídos, 17.00 horas) en el regreso de los celestes a LaLiga tras la pandemia del Covid-19. El salcedense ha superado finalmente sus molestias en un aductor. También entran en la prelista de Óscar García el portero serbio Dragan Rosic y el atacante Jacobo González, ambos del filial.



"Depende cómo esté mañana decidiremos cuántos minutos puede jugar, si sale de inicio o juega algunos minutos", concretó Óscar García durante la rueda de prensa de hoy tras el último entrenamiento antes del partido frente el submarino amarillo en la que será la 28.ª jornada.





El técnico incluso ve en Denis un as en la manga para aupar al equipo fuera de los puestos de descenso durante lo que resta de temporada -ahora se encuentra un punto por encima de la zona roja-: "Veremos cómo va el partido, pero un jugador de su calidad siempre es bueno tenerlo en el equipo yCon Denis podrían sentarse mañana las otras dos novedades: el madrileño Jacobo González y el guardameta cedido este invierno por el Almería, Dragan Rosic, si no son descartados a última hora.La lista de 25 convocados -- la completan Hugo Mallo, Néstor Araujo, Okay Yokuslu, Juan Hernández, Fran Beltrán, Fedor Smolov, Iago Aspas, Pione Sisto, Rafinha Alcántara, Rubén Blanco, Filip Bradaric, Lucas Olaza, Jorge Sáenz, David Juncà, Joseph Aidoo, Gabriel 'El toro' Fernández, Kevin Vázquez, Jeison Murillo, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh e Iván Villar.. Estará de baja lo que resta de campaña tras ser intervenido quirúrgicamente de sus dos meniscos y del ligamento cruzado interior de su rodilla derecha. En el otro bando, Javier Calleja podrá servirse de todos sus futbolistas, excepto de Bruno Soriano, que se recupera de una intervención en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda; Funes Mori, operado de una rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho; y Rubén Peña por sanción.Los vigueses llegan al encuentro cuartos por la cola, por encima de Mallorca, Leganés y Espanyol, con 26 puntos. El Villarreal es noveno con 38 -tras la remontada del Granada al Getafe esta misma tarde -.; también significó la derrota local inaugural en toda la temporada.Dos goles de Aspas y uno de Pione sirvieron para llevarse los tres puntos en lo que, paradójicamente, era el comienzo de la época navideña en Vigo, con el encendido de las luces esa misma semana. Otro escenario bien distinto, lejos de aglomeraciones, se estrena mañana en el feudo de Balaídos.