Denis da un paso al frente

Denis Suárez está decidido a estar a disposición del técnico, Óscar García, en la vuelta del Celta a la competición mañana en Balaídos contra el Villarreal. El atacante salcedense se reintegró ayer a los entrenamientos con el grupo después de haber trabajado en solitario en los últimos días debido a unas molestias en el aductor de la pierna derecha que ponían en peligro su participación en el partido.

El jugador canterano se ejercitó con buenas sensaciones y confía en estar a punto para el choque, aunque habrá que esperar a cómo responde el músculo durante el entrenamiento previo al partido que el plantel celebrará hoy en el estadio de Balaídos. Si la respuesta es satisfactoria, Denis estará entre los 23 convocados para el encuentro.

Si finalmente entra en la convocatoria, no parece probable que en tan justas condiciones físicas el salcedense forme parte del once que se enfrentará al conjunto de Javier Calleja. La lógica señala que no es prudente arriesgar, especialmente si se consideran las arduas circunstancias competitivas que esperan al equipo, con un partido cada 72 horas de aquí a final de temporada. Y con otro importante encuentro el miércoles frente al Valladolid en el José Nuevo Zorrilla, todo apunta a que el preparador celeste no va a correr ningún tipo de riesgo con el jugador.

Óscar García ha venido perfilando estos días el once con el que el Celta afrontará la vuelta a la competición con la única duda de si podrá contar con Denis. Con o sin el salcedense, la alineación será similar a las empleadas en los partidos anteriores al parón liguero.

Con la lesión grave lesión sufrida por Sergio Álvarez, baja por lo que resta de temporada, el preparador céltico cuenta con 23 futbolistas con ficha en el primer equipo, incluido Denis, con lo que si el salcedense no resulta finalmente de la partida, entrará en la convocatoria alguno de los futbolistas de campo del conjunto filial que han venido entrenándose en las últimas semanas con el conjunto profesional: José Fontán Yaw Yeboah, Jacobo González, Sergio Bermejo o Javi Gómez.