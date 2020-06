Murillo: "El reto es la permanencia y tenemos el equipo y la motivación"

Jeison Murillo afronta el retorno de LaLiga "bien de forma" y "con muchas ganas" de volver a pisar los terrenos y un solo desafío en mente: contribuir a la permanencia del Celta en Primera División. "El objetivo es ir partido tras partido, pero todos sabemos el reto que tenemos, que es la permanencia. Estamos a un punto de los que están por detrás, pero tenemos el equipo, las ganas y la motivación para ir hacia adelante", declaró ayer el defensa central colombiano al canal de YouTube del Celta.

El zaguero cafetero admitió que el parón de la competición ha sido difícil de asimilar, pero recordó que todos los equipos parten en igualdad de condiciones y reconoció que el Celta tiene una difícil papeleta el próximo sábado ante el Villarreal. "Comienza LaLiga. Sabemos de que no se juega de un tiempo para atrás y nos va a costar iniciar de nuevo al ritmo que se venía, pero todos partimos desde cero. Sabemos de las condiciones de ambos equipos, que el equipo que viene enfrente juega bien y tiene un objetivo muy claro, pero además de eso debemos pensar en el nuestro", indicó.

En su comparecencia en las redes sociales, Murillo lamentó la ausencia de público en Balaídos y destacó la importancia de adaptarse a las nuevas circunstancias del fútbol. "Somos profesionales y estamos dispuestos a cualquier cosa. El tema de la pandemia nos quita el publico, pero como profesionales hemos amoldarnos a jugar sin público y hacernos a la idea de que está en nuestra mano revertir la situación. La fuerza que tengamos va a ser importante", subrayó.

Acerca del partido y el rival de este sábado, el defensa central celeste manifestó: "Es un partido un poco extraño. Vuelve la competición , dos equipos que no juegan, como los otros, desde hace mucho tiempo, pero dos equipos que juegan muy bien a la pelota con objetivos diferentes. Debemos pensar en nosotros, en el trabajo que debemos hacer, en plantearlo bien e ir a por los tres puntos".

El futbolista cedido por el Sampdoria afirmó que, a pesar de que las difíciles condiciones en las que se ha realizado el trabajo, llega en un buen nivel de forma al partido contra los de Javier Calleja. "A nivel personal me siento bien. A pesar de los dos meses de parón, he tratado de mantenerme en forma en casa. No es lo mismo, pero al venir acá ha ayudado el trabajo que hiciste y ahora mismo me siento bien, solo que toca demostrarlo en el campo", apuntó.

Jeison Murillo se refirió al problema del calendario, con partidos cada 72 horas y abogó por una eficaz gestión del esfuerzo. " Es difícil, pero hay tratar de recuperar de la mejor forma. Hay equipos que juegan cada tres días en la Champions o en la UEFA. Ahora nos toca a nosotros en la Liga y debemos saber que hay que recuperar, hay que se conscientes del descanso porque va a ser muy difícil", dijo.