Okay: "Jugar sin público es aburrido"

El Celta se prepara para afrontar dentro de una semana el regreso a la competición de LaLiga, en la que finalmente se jugará sin público, según reiteraron en las últimas horas dos ministros del Gobierno central. Así pues, los futbolistas se enfrenta a jugar en estadios vacíos. Para el céltico Okay Yokuslu, "es bastante aburrido" competir a puerta cerrada. El internacional turco tiene experiencia de ello, pues en su país tuvo que afrontar algún compromiso sin gente debido a las sanciones. Okay encara este regreso después de convertirse en una de las piezas fundamentales en el once de Óscar García, que no contaba con el turno nada más llegar a Vigo, pero acabó convenciéndose del potencial de un jugador con una buena proyección internacional, aunque no quiere hablar de su futuro en la entrevista que ayer publicó el club a través de sus canales oficiales con preguntas de la prensa.

Okay aborda la "nueva normalidad" que impedirá el acceso de los aficionados a los estadios como consecuencia de la pandemia del coronavirus. "No es bueno porque el buen ambiente es con los aficionados. Todo el mundo sabe que, sin aficionados, jugar es bastante aburrido, pero la competición es así y los equipos van a intentar ganar todos los partidos. Todos los equipos están en la misma situación. Nosotros vamos a intentar dar el máximo. He visto los partidos de Alemania y son bastante aburridos. Los aficionados son muy importantes para los jugadores ", insiste Okay, que se prepara para afrontar el sábado que viene contra el Villarreal el primero de los once partidos que le restan al Celta para concluir el campeonato.

El internacional turco, que despierta interés en clubes su país y de varios países europeos, continúa sin querer hablar de su futuro inmediato, pues es una de las piezas codiciadas del Celta. "No puedo hablar sobre el futuro. Ahora estoy aquí y tenemos once partidos importantes. Voy a intentar dar lo máximo de mí para el equipo, para mis compañeros, y solo tengo el foco puesto en el Celta hasta el final de la temporada", subraya el centrocampista otomano.

Aunque el Celta afronta durante algo más de un mes una delicada situación deportiva ?-ha de conservar al menos el punto de ventaja que le separa de los puestos de descenso en lo que resta de campeonato-, Okay se muestra confiado en las posibilidades del equipo celeste. "Es un poco difícil, pero todos los equipos están en la misma situación. Creo que no tenemos que contar lo que resta. Vamos semana a semana. Vamos a intentar ganar todos los partidos", admite el centrocampista céltico.

Okay pasó el confinamiento en Vigo y recuerda los inconvenientes para seguir el plan de trabajo que le planteó el club. "Es difícil. Casi dos meses sin poder entrenar es un tiempo largo. Todos los equipos están en la misma situación y vamos a intentar dar el máximo. Los aficionados son muy importantes para los jugadores", insiste ante el fútbol sin público quien acumula 1.080 minutos de juego con Óscar García.