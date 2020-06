Okay: "Jugar sin aficionados es bastante aburrido"

El Celta se prepara para afrontar dentro de una semana el regreso a la competición de LaLiga, que finalmente se jugará sin público, según anunció en las últimas horas el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Así pues, los futbolistas se enfrenta a jugar en estadios vacíos. Para el céltico Okay Okuslu, "es bastante aburrido" competir a puerta cerrada. El internacional turco tiene experiencia de ello, pues en su país tuvo que afrontar algún compromiso sin gente debido a las sanciones.

"No es bueno porque el buen ambiente es con los aficionados. Todo el mundo sabe que, sin aficionados, jugar es bastante aburrido, pero la competición es así y los equipos van a intentar ganar todos los partidos. Todos los equipos están en la misma situación. Nosotros vamos a intentar dar el máximo. He visto los partidos de Alemania y son bastante aburridos. Los aficionados son muy importantes para los jugadores", insiste Okay, que afronta los últimos partidos de la temporada sin querer hablar de su futuro, pues es una de las piezas de codiciadas del Celta. "No puedo hablar sobre el futuro. Ahora estoy aquí y tenemos once partidos importantes. Voy a intentar dar lo máximo de mí para el equipo, para mis compañeros, y solo tengo el foco en el Celta hasta final de temporada", subraya el centrocampista otomano.

Aunque el Celta afronta una delicada situación deportiva, ha de conservar al menos el punto de ventaja que le separa de los puestos de descenso en lo que resta de campeonato, Okay se muestra confiado en las posibilidades del equipo celeste. "Es un poco difícil pero todos los equipos están en la misma situación. Creo que no tenemos que contar lo que resta. Vamos semana a semana. Vamos a intentar ganar todos los partidos", admite el céltico en una entrevista a través de los canales del club.

Por su parte, Rodríguez Uribes sostiene que LaLiga se completará a puerta cerrada. "La vuelta al fútbol debe de ser sin público. Hay que tener en cuenta la salud y que todos los clubs tengan las mismas condiciones y luego tener en cuenta a las comunidades autónomas. Hay que empezar los partidos a puertas cerradas", ha comentado el ministro.