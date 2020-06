"Tendremos la capacidad para jugar contra rivales poderosos"

Jorge Cuesta cuenta con una amplia trayectoria futbolística y con esa experiencia ya trabaja en la construcción del Celta juvenil, el equipo que la próxima temporada afrontará la Youth League, el torneo internacional más importante y prestigioso de esta categoría. En ese escenario se encontrará con las mejores formaciones de Europa, canteras ya consolidadas. En el Celta afrontan ese desafío con ilusión y con el objetivo de conseguir buenos resultados. La plantilla del Celta juvenil sufrirá una gran modificación, tal como es norma habitual cuando se cambia de temporada.

El Celta juvenil entrará el próximo mes de septiembre en una nueva dimensión. Jugará la Youth League, la competición internacional más importante de esta categoría. Un escaparate para los jóvenes valores de la cantera y también de prestigio para el club vigués. Jorge Cuesta, entrenador del equipo, ya ha comenzado a trabajar en la planificación de una plantilla que volverá a ser renovada casi de forma total con respecto a la campaña anterior. Se inicia por lo tanto un nuevo ciclo que va a ser histórico por muchas razones y que dotará de más valor a la ya prestigiosa cantera del Celta.

-¿Ya ha comenzado a planificar la próxima temporada?

-Sí. Dentro de esta situación tan rara en la que nos encontramos, no podemos pararnos. Es cierto que tenemos muchas incógnitas sobre cuándo podremos volver a entrenar, competir y como será la competición la próxima temporada. Pero nuestro trabajo es estar preparados para cuando tengamos esa posibilidad y tener todo organizado para ese momento.

-¿Estaría el Celta juvenil en condiciones de competir con los mejores equipos de Europa?

-Ese debe ser nuestro desafío tenemos que ser conscientes del nivel de los rivales a los que nos podremos enfrentar, pero seguro que tendremos la capacidad para jugar ante adversarios poderosos. Se viene realizando un gran trabajo en los últimos años y es una buena forma de comprobar el nivel de nuestros jugadores con este tipo de competiciones.

-Ese proyecto tendría que ser ambicioso en todos los aspectos, sobre todo futbolísticos. ¿Habría que incorporar a más jugadores?

-Es evidente que la exigencia de la temporada será mayor, pero creo que no deberíamos cambiar mucho los planteamientos de temporadas anteriores. Las dos últimas campañas hemos realizado cinco incorporaciones en cada una de ellas y con los jugadores que repiten del año anterior y los que se incorporarán del juvenil nacional tendremos un equipo de garantías. Nuestra idea no debe cambiar por jugar este año esta competición, es importante que los jugadores de categorías mas jóvenes vean que siempre que ellos estén preparados y apostaremos por ellos.

-Su equipo terminó primero y transmitiendo buenas sensaciones. ¿Es un aval para el futuro?

-Es un aval para el futuro muy próximo. Poner la vista en objetivos muy lejanos solo nos descentraría de lo inmediato, que es la temporada que viene, donde tendrán que volver a demostrar si están capacitados para seguir dando pasos en el club y en el fútbol. La exigencia de la temporada que viene será muy alta y una gran oportunidad para volver a demostrar su valía.

-¿La próxima temporada se mantendrá la misma generación de futbolistas o habrá cambios?

-Como todas las temporadas muchos jugadores son de tercer año. Quince o dieciséis futbolistas acabarán su edad juvenil. De la plantilla de este año, siete aún estarán en edad juvenil. A partir de ahí como siempre subirán del Juvenil Nacional la gran mayoría de jugadores junto con esas incorporaciones que solemos realizar, así que el cambio será grande pero ya estamos acostumbrados.

-¿Han analizado como puede afectar a los jugadores un parón tan largo sin entrenar en el césped?

-Pues es evidente que al principio costará empezar y tenemos que hacerlo de manera controlada y progresiva, para eso también contamos con gente muy preparada en el cuerpo técnico y en el club que ha estado trabajando mucho con los jugadores para que en este periodo estén en las mejores condiciones y que vuelvan en el mejor estado posible. También los jugadores han sido muy responsables a la hora de cumplir estos trabajos, por lo que espero que cuando podemos entrenar no tengamos muchos problemas debido a este largo periodo de inactividad en el campo.

-¿Puede repercutir en el futuro de sus carreras deportivas?

-Creo que tanto como eso no. Ha sido una pena que con toda esta situación no hayamos podido terminar en el campo y que ellos demostraran contra los mejores equipos de España el verdadero nivel que tenían, pero no creo que haya que ponerse dramático. La situación es la misma para el año que viene que todos los años, muchos seguirán en el juvenil, otros en el filial y otros tendrán que jugar en otros equipos, nada que no haya pasado antes. Sus carreras aún casi no han empezado. Hay mucho tiempo por delante como para empezar a darles disculpas tan pronto.

-¿Han trabajado también el aspecto sicológico con los futbolistas?

-Durante este periodo de confinamiento hemos realizado varias dinámicas grupales, tanto en las reuniones de formación de los técnicos como en las reuniones semanales con nuestros jugadores. Cada vez el aspecto psicológico cobra mas importancia, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores, todos le damos mucha importancia y ya no solo ahora durante este periodo, sino que durante la temporada ha sido un factor muy importante para todos nosotros.

-¿Es el equipo juvenil, por estas y otras cosas, el estandarte de la cantera del Celta?

-Siempre ha sido un equipo al que se le ha prestado mucha atención. Es verdad que con los resultados de los últimos años quizás tenemos una mayor visibilidad y mas por como se ha dado este final de temporada y el logro de clasificarse para la Youth League. Es uno de los últimos pasos antes de llegar al fútbol profesional y por tanto siempre sentimos que se está muy pendiente de lo que hacemos.