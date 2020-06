El Celta perfila la contratación del internacional peruano Renato Tapia

El Celta tiene perfilado el fichaje del internacional peruano Renato Tapia, del Feyenoord, para reforzar su medio campo con vistas a la próxima temporada. El acuerdo con el futbolista, que concluye contrato con el conjunto de Rotterdam el 30 de junio y llegaría libre, está cerca de concretarse, aunque supeditado a que el equipo vigués continúe en Primera División.

La agencia de representación de Tapia confirmó ayer que el Celta es uno de los equipos españoles interesados en hacerse con los servicios del medio centro peruano. "No podemos entrar por ahora en detalles porque se trata de información confidencial, aunque sí podemos anticipar que si Tapia va a España no será para jugar en Segunda División", dijo este diario el representante del futbolista, Andrés Sabal.

El intermediario explicó que el jugador está tramitando la nacionalidad holandesa, que podría recibir en cuestión de pocos meses. Esto solventaría el problema del cupo de plazas de futbolistas extracomunitarios que el Celta ya tiene cubierto con los uruguayos Lucas Olaza y Gabriel Fernández y el mexicano Néstor Araújo.

El Celta, mientras, mantiene un absoluto mutismo sobre el asunto. Para el club la prioridad es garantizarse la continuidad de los futbolistas cedidos que concluyen contrato el 30 de junio y no quiere que nada distraiga su atención hasta que la permanencia en Primera División sea una realidad.

El propio jugador tampoco arroja mucha luz sobre el caso. En una reciente entrevista con la emisora peruana Radio Ovación, Tapia apenas confirmaba que no va a renovar con el Feyenoord y que ha dejado su futuro en manos de su agencia de representación. "No estoy muy al tanto porque estos temas los ve mi representante. Yo trato de enfocarme en mi vida diaria y en la familia. Si pienso en que alguien quiere contratarme me lleno la cabeza de cosas y me desenfoco", declaró.

Renato Tapia, de 24 años, ocupa la posición de pivote. Se trata de un medio centro explosivo de gran potencia física y 185 centímetros de estatura, en la línea del perfil que Óscar García desea para esta posición. Aunque no ha sido titular con el Feyernoord esta última temporada -disputó 26 encuentros entre todas las competiciones- y el pasado curso fue cedido al Willem II, su currículo con la selección peruana que es más que respetable. Tapia, cuyo debut internacional fue auspiciado por Ricardo Gareca, suma nada menos que 53 participaciones con el equipo nacional de Perú entre los que se incluyen 10 partidos de Copa América, 16 de clasificación para el Mundial y 2 encuentros en la última Copa del Mundo de Rusia.