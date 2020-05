Aspas pone el foco en el Villarreal

Iago Aspas aprovechó ayer un acto de donación de material sanitario para las urgencias hospitalarias de Cangas y Moaña para poner el foco en la reanudación de LaLiga y alertar sobre el arduo camino que aguarda al Celta para asegurarse la permanencia. "Antes del parón estábamos con muy buenas sensaciones, el equipo iba a más, pero quedan todavía once jornadas", alertó el astro céltico, que piensa en ampliar el estrecho margen de un punto que el equipo mantiene sobre el descenso ya desde el primer partido ante el Villarreal. "Quedan muchas cosas por hacer y no podemos pensar en fichajes, en cesiones o en prolongaciones [de contrato] y sí en el próximo partido, que ahí estará el comienzo de nuestra salvación", destacó el delantero moañés durante el acto, celebrado en el campo que lleva su nombre en Moaña. "No jugamos solo nosotros, nuestros rivales también juegan. Todos los partidos van a ser muy difíciles y más aún con el poco tiempo que vamos a tener de descanso", advirtió.

El primer paso, después de unas primeras semanas de trabajo individualizado o en pequeños grupos, será el inicio de los entrenamientos colectivos de todo el grupo este lunes. "El lunes empezamos a entrenar todos a ver si ponemos fecha para el inicio del campeonato. Es lo que deseábamos, poder terminar el campeonato dentro del terreno de juego. Ahora solo falta fecha, creo que el lunes saldrá ya el calendario", apuntó.

Iago Aspas desconoce cómo marchan las negociaciones para prolongar los contratos de los seis futbolistas cedidos que terminan el 30 de junio, pero se muestra confiado en que el técnico, Óscar García, pueda contar con todos ellos en el tramo decisivo del campeonato. "Dependerá de cada jugador y de sus clubes, pero que puedan terminar la temporada todos es muy importante", señaló el morracense, que precisó: "En principio tienen contrato hasta el 30 de junio y, en el peor de los casos, podrían jugar un par de partidos. Pero supongo que acabando el 19 de julio serán 20 días más y malo será que no se pueda arreglar".

La estrella del Celta lamentó que el equipo no pueda contar con el apoyo de la afición en el tramo final de LaLiga, como ocurrió el pasado curso, aunque recordó que todos los equipos se encuentran en la misma situación "El tema de la afición es difícil para todos, más para unos que para otros. En nuestro caso, tenemos el ejemplo del año pasado", dijo.

Iago Aspas se refirió también al problema del frenético calendario impuesto por LaLiga y considera que no hay mucho que se pueda hacer, más allá de extremar las precauciones para optimizar la gestión del cansancio en la plantilla y prevenir lesiones. "LaLiga la que pone los horarios y hay que intentar adaptarse, y descansar lo máximo posible entre los partidos", relató.

El delantero centro del Celta reconoció no obstante que le preocupa caer lesionado. "Preocupar siempre preocupa, sobre todo individualmente, pero es un tema que tenemos que llevar, no hay otra. A nadie le gustaba estar en casa tanto tiempo sin poder disfrutar del fútbol. Ahora hay que trabajar lo mejor posible, los médicos y los fisioterapeutas a tratarnos lo mejor que puedan para estar al cien por cien y que no hay muchas lesiones", añadió el goleador celeste.

Finalmente, Iago Aspas se refirió a la situación de Pione Sisto, sancionado por el club, del que espera protagonismo en el tramo final del curso. "Es un grandísimo jugador y espero que nos ayude en este tramo de la temporada", manifestó.