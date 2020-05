Fran Beltrán: "Vamos a ir a por todas, sin miedo a la situación en que estamos"

"Vamos a ir a por todas". Con este ambicioso talante, "muchas ganas" y el firme propósito de recuperar su mejor versión en los partidos que restan afronta Fran Beltrán el retorno del Celta a los entrenamientos. "Aunque nos falta un poco porque acabamos LaLiga en mejor dinámica de lo que estamos ahora, hay que ir con más ganas que nunca y sin miedo a la situación en que estamos. Debemos trabajar como lo estamos haciendo porque así los resultados van a llegar", ha declarado este mediodía el centrocampista a Celta Media, el canal oficial del club.

El madrileño, que reconoce haber vivido un año difícil, aspira a reencontrarse en la vuelta a los terrenos de juego con su mejor versión. "Este año ha sido complicado para mí. No he tenido la continuidad que me hubiese gustado. Creo que puedo dar mucho más de lo que he dado este año. Quiero ver al Fran Beltrán de los primeros partidos cuando vino al Celta, incluso mejor", ha precisado. Y ha agregado: "Tengo muchas ganas de que ruede el balón".

El exfutbolista del Rayo Vallecano ha confesado que va a echar de menos a los aficionados en la vuelta a la competición. "Va a ser duro porque los aficionados nos apoyan bastante. Sin ellos el año pasado no hubiésemos sacado la permanencia. Ellos nos animan, nos empujan y si no están siempre nos falta algo. Tendremos que ir con muchas más ganas, si se puede, y hacerlo todo por ellos y por nuestras familias", ha destacado.

Pese a las ganas de recuperar la sensación de la competición, Fran Beltrán

consideraría más sensato disponer de una semana más de entrenamientos de lo que pretende LaLiga. "Para nosotros sería mejor empezar una semana más tarde porque no dejas de estar parado mucho más tiempo que cuando estás de vacaciones de verano y eso al final cuesta. Pero todos estamos deseando jugar y, si fuera por las ganas que tenemos, cuanto antes mejor", ha dicho.

Aunque las condiciones de trabajo durante la cuarentena han sido difíciles, el mediocampista céltico ha afirmado que se encuentra bien físicamente. "He trabajado mucho para ello en casa durante esta cuarentena. Me encuentro muy bien, con muchas ganas de empezar ya", ha asegurado Beltrán, que ha tenido que salvar no pocas dificultades para no perder tono durante el periodo de confinamiento. "Al final tienes que seguir las reglas que te manda el Gobierno, no puedes salir a los espacios comunitarios, ni al garaje, pero siempre intentas hacer algo. Por suerte, yo tenía algo de espacio y a medida que van pasando las fases, empecé a entrenarme un poco en el comunitario, en el garaje y lo fui llevando mejor", ha explicado.

El contacto con el césped, sin embargo, ha sido para el madrileño pasar a otro nivel. "Siempre que estás en casa metido, estás deseando volver. Para mí ha sido una alegría muy grande poder volver a disfrutar del balón y de los compañeros. Espero que dentro de poco empiece lo bueno", ha apostillado.