Cuesta: "La Youth League nos permite demostrar el nivel de la cantera"

Jorge Cuesta, entrenador del equipo juvenil de División de Honor, se muestra "encantado" con la confirmación oficial de que el conjunto celeste va a disputar la próxima temporada la Youth League, la máxima competición europea de la categoría y un torneo que, a su juicio, va a permitir calibrar el nivel de la cantera del Celta frente a los grandes equipos del continente. "Es una alegría para todos. Lo vemos como una oportunidad de crecer, de enfrentarnos a retos y equipos a los que era casi imposible enfrentarnos y poder demostrar a qué nivel estamos frente a las grandes canteras de Europa", declara el preparador celeste al Canal de YouTube del club. "La ilusión por participar en una competición como ésta va a estar muy por encima de la presión que podamos tener por competir por primera vez a este nivel", agrega.

Cuesta señaló que el próximo debut del Juvenil A en la Youth League supone la demostración de que se pueden conseguir grandes logros con recursos limitados. "Es la demostración de que, con menos recursos que otros, aquí somos capaces de hacer estas cosas que están a la altura de muy pocos. No dejamos de ser un club pequeño que, gracias a creer en esta filosofía [de cantera], conseguimos entre todos objetivos que no conseguiríamos si no sintiésemos el club como los sentimos", apunta.

A la hora de hacer balance de la temporada, el técnico fue concluyente. "Es muy buena. Cuando empezamos no podíamos imaginar el año tan bueno que han hecho los chavales. Todo queda ha quedado reflejado en los números, haber quedado con campeones con el mayor número de puntos de todos los grupos habla por sí solo de lo bien que lo han hecho los jugadores", resume.

El entrenador del Juvenil A celeste valora su labor en el equipo en los dos últimos años, destacando que su objetivo ha sido acercar jugadores al filial y al primer equipo. "Para los que nos dedicamos a la formación, nuestro trabajo como tal es lo de menos. Al final, lo que estamos haciendo es intentar que los jugadores puedan seguir dando pasos en el club. Eso es por lo que yo tengo que trabajar y es un trabajo que me encanta", subraya Cuesta que, tras la cancelación de la Copa de Campeones, considera una "noticia única" la inclusión, por primera vez en la historia del Celta en la Youth League."Dentro de la tristeza por no poder disputar la Copa de Campeones a final de temporada, para los que van a seguir el año que viene ha sido una noticia única, tanto que nunca en las historia habíamos participado en esta competición", subraya.