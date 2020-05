El Celta recupera la actividad con muchas medidas sanitarias

Guantes, mascarillas, desinfectantes, tomas de temperatura corporal y distancia de seguridad. Así ha comenzado esta mañana el Celta los entrenamientos en A Madroa 59 días después de cerrar la ciudad deportiva debido a la pandemia de coronavirus. Los 30 futbolistas convocados por Óscar García (entre los que se encontraban seis del filial) han llegado en grupos de seis en intervalos de una hora para trabajar en los dos campos de hierba natural y en otro de césped sintético donde siguieron los ejercicios físicos que se proyectaban en una pantalla de vídeo y bicicleta estática para pasar a continuación a utilizar el balón. Los primeros en llegar a la ciudad deportiva fueron el capitán Hugo Mallo, junto con Araújo Beltrán, Bradaric, Rafinha y Juan Hernández.





??? Hugo Mallo: "Volver a ver a los compañeros en el día de hoy ha sido fantástico". El capitán celeste ?? nos cuenta sus sensaciones en la vuelta a los entrenamientos. #AfoutezaECorazón pic.twitter.com/zFJzsDaIC9 — RC Celta ?? #IstoTaménÉAfouteza (@RCCelta) May 11, 2020

Al entrar en las instalaciones, personal del club tomaba la temperatura corporal a cada jugador, que llegó con la ropa de faena puesta desde su domicilio. Además, se les recordó que tendrán que utilizar en días sucesivos el mismo vehículo en el que hoy han acudido al entrenamiento. Las medidas profilácticas incluyen utilizar una puerta de acceso y otra de salida para que no coincidan dos grupos a la vez. Durante el cambio de turno se realizan labores de desinfección del material utilizado. No está permitido el uso de los vestuarios.Se espera que alrededor del 18 de mayo ya puedan realizarse sesiones de trabajo en grupos reducidos, manteniendo las distancias de seguridad y los protocolos de las autoridades sanitarias para emprender a partir del 25 de mayo entrenamientos colectivos. LaLiga confía en poder reiniciar el campeonato el 12 de junio.Kevin, el 'Toro' Fernández, Pape, Juncà, Sergio Bermejo y Javi Gómez, estos dos últimos del filial, formaron el segundo turno, que dio relevo al conformado por Smolov, Okay , Olaza, Mina, Murillo y Brais Méndez Aspas fue incluido en el cuarto turno, junto a Aidoo, Sergio Álvarez , Sanz, Rosic y Jacobo. A la 13 estaba previsto que entrenase el quinto y último turno, formado por Denis, Sisto Rubén Blanco , Iván Villar, Yeboah y Fontán.(en el Celta han dado todos negativo en el primer test de la Covid-19)todos los jugadores de una misma línea, que se mezclen defensas con centrocampistas y delanteros.