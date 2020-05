Pione Sisto: "Puedo seguir creciendo en el Celta"

El internacional danés Pione Sisto cree que puede "seguir creciendo" como futbolista en el Celta, aunque eludió responder si cumplirá el año que le resta de contrato con la entidad viguesa.

"Hay una razón por la cual aún estoy aquí. Personalmente, creo que puedo seguir creciendo en el Celta a pesar de que ya llevo cuatro años. Lo sé por la ambición del club, por el entrenador que tenemos y también por la calidad de mis compañeros", destacó durante un directo con sus seguidores en la red social Instagram que recoge EFE.

El extremo, al que el Celta impuso una multa por regresar a Dinamarca sin permiso durante el estado de alarma, justificó su decisión de no entrenar a diario durante el confinamiento provocado por la Covid-19 porque prefirió aprovechar el tiempo para meditar.

"No lo hice por muchas razones. En su lugar, he usado mucho tiempo en mi salud mental, en lo que yo llamaría meditación. He pensando en las cosas que he pasado y lo que tendré que pasar", explicó el extremo durante un directo con sus seguidores en la red social Instagram.