Rafinha no ve claro que LaLiga se retome con la amenaza del coronavirus

La pandemia de la Covid-19 está condicionando la vida del planeta y ha paralizado actividades como el fútbol. El céltico Rafinha Alcántara no ve claro que LaLiga se pueda retomar con la amenaza del coronavirus y lamenta la "incertidumbre" sobre la resolución del campeonato. La crisis sanitaria, recuerda el brasileño en una conversación en Instagram con el ético Álex Moreno, cortó en seco la buena dinámica del Celta que le llevó a abandonar los puestos de descenso.



"Basta con que uno de todos los jugadores coja el coronavirus y jode a su equipo y la competición indirectamente. Lo veo muy difícil. Vamos a concentrarnos y las personas dentro del hotel no tendrán vida", apunta Rafinha ante la posibilidad de intentar reanudar LaLiga a mediados de junio bajo estrictas medidas de seguridad que obligarían a celebrar partidos sin público y que los futbolistas permaneciesen aislados en hoteles durante semanas para reducir las posibilidades de contagio.





EN DIRECTO

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad

De momento, sin embargo, se mantiene la incertidumbre sobre la resolución de la temporada en España, mientras que en otros países la han dado ya por concluida.: "Somos futbolistas y queremos jugar. Tenemos la incertidumbre de no saber, no tener la más mínima idea de lo que va a pasar. Depende de organizaciones de fuera del fútbol". Si pudiera decidir, el céltico apostaría por reanudar la competición. "No tengo ni idea de si se quedaría así la clasificación, que se repita, que suban dos... Son suposiciones, es díficil. Si tuviera que apostar, diría que se vuelve a jugar, pero es muy difícil saberlo", advierte."Las dos primeras semanas cogí peso. Ya que no se iba a jugar, con el chocolate... Luego le metí caña para recuperar y ahora estoy perfecto. Focalizas la cabeza en la vuelta, pero el problema es cuando no tienes fecha y si estás solo, es difícil motivarte", indica, después de señalar que pudo hacerse con una cinta para entrenar en casa, aunque subraya:. Señala que no toda la plantilla céltica posee medios adecuados para realizar una buena preparación. "Otros compañeros de equipo no tienen cómo conseguir una cinta o una bici, hasta por espacio en sus casas es complicado. En ese caso, pueden subir y bajar escaleras, no hay otra", propone como alternativa.Rafinha no esconde sus ganas de volver a jugar y lamenta que la pandemia apareciese cuando el Celta había encadenado una buena racha de resultados que le habían permitido salir de los últimos lugares de la clasificación. ". Es lo que hay. Estaría pegando por volver a jugar, es normal", conviene, si el conjunto vigués estuviese en los tres últimos lugares de la tabla. De momento, sin embargo, no tiene claro cómo se resolverá la situación originada por la pandemia.