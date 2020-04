Óscar García Junyent recomendará al Celta la renovación de Sergio Álvarez, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, sin que club haya tomado por ahora una decisión sobre su continuidad. El técnico, que recientemente también ha abogado por la continuidad de Rafinha Alcántara y Jeison Murillo, no ha escatimado elogios hacia el guardameta canterano, del que ha destacado su entrega y profesionalidad. "El club no me ha preguntado de momento por ningún jugador que acabe contrato el 30 de junio, pero Sergio es un profesional como he visto pocos tanto a nivel de jugador como de entrenador y estaría encantado de que estuviera vinculado al Celta", ha declarado en el entrenador celeste en una rueda de prensa virtual difundida a mediodía por el canal de YouTube del club.

El técnico ha censurado en cambio la actitud de Fedor Smolov y Pione Sisto, que se saltaron la cuarentena para regresar a sus respectivos países sin el permiso del club, aunque ha aclarado que se trata de casos y circunstancias distintas. "Ambos jugadores actuaron mal tomando la decisión de marcharse. Cometieron un error porque la orden de quedarse era muy clara, no solo ha nivel de club, sino de Gobierno", ha explicado Óscar, que ha precisado: "Pero son dos casos diferentes. Smolov nos iba llamando cada dos días para pedir permiso y el club estaba al corriente, informó de todo, aunque tenía que haberse quedado aquí. Lo de Sisto es diferente, tomó la decisión sin decírselo a nadie con el riesgo que comporta para él, para sus familiares y para toda la gente que estamos confinados".

El preparador celeste se ha referido en su comparecencia a la posibilidad de que la LaLiga no pueda completarse y ha supeditado el retorno a la competición a la salud de los deportistas. "Es complicado porque habrá algún equipo que pueda sentirse perjudicado. Es una situación anómala, que no hemos vivido antes, pero los que tienen que tomar las decisión son otros. Lo único que espero es que se tenga en cuenta la salud de los jugadores y de los que estamos a su alrededor. Espero que se priorice eso", ha dicho.