El fútbol se enreda en la pelea

El crucigrama de Tebas se complica. En este juego de pactos que a las pocas horas se convierten en traiciones, el sindicato de futbolistas (AFE) ha complicado más el plan de la Liga al acordar con la Federación Española de Fútbol que no habrá partidos con menos de 72 horas de descanso para los jugadores. Esto rompe el acuerdo al que hace poco parecían haber llegado con la Liga para que se pudiese jugar con solo dos días entre partidos. Y en un escenario complicado, en el que no hay apenas tiempo para encajar las once jornadas de Primera División que restan y los partidos de competiciones europeas, la decisión de la AFE supone un considerable mazazo para Tebas.

Federación, Liga y jugadores mantuvieron una reunión de la Comisión de Seguimiento para abordar los escenarios generados por la pandemia del coronavirus. Y ahí Rubiales se hizo fuerte y dejó claro que las condiciones de salud para los futbolistas serán innegociables y reiteró "su frontal rechazo a que los futbolistas jueguen cada 48 horas". La AFE tuvo entonces que desdecirse del acuerdo al que había llegado con la Liga para jugar cada dos días si fuese necesario.

"La Federación impone de esta forma la defensa de la salud de los futbolistas por encima de la competición. Además, indicó que durante los meses de mayo, junio, julio o agosto, se opondrá a la disputa de partidos en los que las condiciones de calor, radiación solar y humedad sean contrarias a la salud de los futbolistas", subrayó la Federación.

En este sentido, y "de acuerdo con los informes a los expertos encargados" por parte del órgano federativo, se aprobarán dos pausas de hidratación por tiempo, en lugar de una por periodo, para combatir las elevadas temperaturas que se puedan dar en los meses de verano en los que, da la impresión, se va a terminar el actual campeonato de Liga.

AFE también presentó su postura sobre el asunto de prorrogar los contratos más allá del 30 de junio si las ligas se ven obligadas a alargarse a julio y fue crítica con la RFEF. "Lamentamos que pretenda hacer seguidismo de la FIFA y asuma esta postura, la de prorrogar los mismos, porque se vulnerarían los derechos laborales de los trabajadores", resaltó el sindicato

Mientras tanto, Tebas sigue haciendo equilibrios con el calendario. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional descarta que ahora mismo haya posibilidad de cancelar la Liga ("es un debate estéril", apunta) y descarta que vayan a llegar a un acuerdo sobre los salarios con el sindicato de futbolistas: "Lo hemos intentado,pero ahora mismo es imposible". "Hay varios escenarios pero media general van del 20% si no se juega, un 10% si se juega a puerta cerrada y un 5% si se juega con público. En los próximos días, la práctica totalidad de los clubes del fútbol español habrán llegado a acuerdos vía ERTE o individuales. Estamos trabajando con estas medidas con los jugadores para salvar el futuro del fútbol y de eso se tienen que dar cuenta los jugadores" insiste Tebas quien en un encuentro con periodistas de diferentes países europeos se atreve incluso a dar la fecha en la que cree que podría empezar la Liga: "Se ha trabajado con la UEFA en dos tipos de calendarios: uno que las competiciones de liga y europeas vayan en paralelo, con fines de semana ligas y entre semana las europeas que es la que empieza el 6 de junio, y otro que va por bloques, primero terminan las competiciones nacionales, bien en junio o bien en julio, y luego las europeas, en julio o agosto".