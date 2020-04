La vacuna que necesitarán los clubes

Las reglas del juego van a cambiar aunque nadie está en condiciones ahora mismo de adivinar hasta qué punto. Todo es incierto en el mundo del deporte que aguarda el fin del confinamiento asumiendo que la actual temporada está perdida lo que agitará su futuro. Galicia no es ajena a esto. La crisis del coronavirus cambiará el mundo en el que se desenvuelve el Celta, pero al mismo tiempo comprometerá el futuro de los clubes de base.

El deporte, mejor o peor, puede sobrevivir al daño que acarree no finalizar las competiciones, pero no a las graves consecuencias económicas que conlleva. Ahí está la clave del panorama que nazca después de la crisis del coronavirus. No es tanto un problema de los clubes en sí sino de sus proveedores de sus recursos. Su futuro en gran medida estará marcado por esa incidencia.

fútbol profesional

El deporte más profesional es donde el efecto de esta crisis será más fácil de constatar aunque hay cuestiones que aún están pendiente de resolución. El fútbol de inmediato ha sentido la necesidad de apretarse el cinturón por la incapacidad de sobrevivir a un frenazo de entrada de dinero por culpa de la ausencia de competición. Pero sus efectos seguramente se extiendan en el tiempo. Ya lo avisó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que dijo recientemente que "ya nada volverá a ser lo mismo después de este terrible año". "El coronavirus es una amenaza existencial para los clubs. Es el mayor reto al que se ha enfrentado jamás nuestro deporte", corrobora Andrea Agnelli, presidente de la Juventus. Indiscutiblemente los grandes clubes europeos, los que soportan mayores presupuestos, sentirán de un modo más intenso esta crisis. Por eso han sido los primeros que han ajustado el gasto en las plantillas y se han sucedido anuncios por parte de Barcelona, Atlético, Juventus o Bayern. Pero inevitablemente habrá un coste para el deporte en general y que afectará incluso a clubes como el Celta, bien gestionados en lo económico y que cuentan con un colchón más mullido para soportar este momento. Pero se espera un mercado de fichajes con mucho menos dinero en circulación, más jugadores cedidos y operaciones en las que los clubes puedan cumplir con sus deseos sin mover demasiado dinero. La clave estará en saber cómo finaliza la actual temporada. La pérdida de los clubes será muy diferente si no se termina la Liga, si se termina sin público o si hay forma de completarla con espectadores en la grada. El agujero puede irse en el peor de los casos a los casi millones de pérdidas para los clubes (apenas 100 en el caso de que la Liga acabe con "normalidad") que ahora mismo tratan de trasladar en gran medida a los sueldos de los futbolistas. Mientras se mantiene la negociación con las televisiones y resto de patrocinadores.

deporte minoritario

La mayoría de los clubes gallegos que están en categorías nacionales (y también algunas fededaraciones como la de fútbol y baloncesto) se han acogido a ERTES para superar esta situación puntual con la que cerrar la temporada, pero sentirán en su propia carne la factura de esta crisis en función del daño que suponga a sus principales suministradores de recursos. Todos los clubes gallegos insistirán en su intención de continuar su andadura, pero dependerán del efecto que esta crisis tenga en las instituciones que pagan las subvenciones y sobre todo en el daño que dejen a las empresas que les patrocinan. Para las firmas comerciales esta pandemia va a suponer un reajuste de los presupuestos futuros y en muchas oficinas va a producirse un estudio de sobre los gastos que podría considerarse "superfluos". Y por ahí puede venir el problema para los clubes de deportes minoritarios que en algunos casos van a ver reducidas esas partidas. Y eso sin contar a las empresas que echan una mano al deporte y que ya no volverán a hacerlo. Su número es imposible de concretar ahora mismo.

subvenciones

Al menos en el apartado de las subvenciones, pieza esencial para los pequeños clubes, las instituciones han manifestado ya su intención de mantener las ayudas. Lo ha hecho el COE en el caso de los olímpicos y en Galicia lo ha hecho la Secretaría Xeral para ó Deporte que dirige Xosé Ramón Lete Lasa. Desde el ente autonómico ya se ha precisado que se prorrogarán las ayudas a las diferentes federaciones deportivas así como a los deportistas considerados de alto nivel en Galicia. Algo parecido ha sucedido con Abanca, principal patrocinador del deporte en Galicia, que ya ha comunicado que mantendrá su política de ayudas tanto a los clubes profesionales que patrocina (Celta, Deportivo o Lugo) como a los centenares de clubes que apoya de deporte base.

ocasiones perdidas

Para algunos equipos puede resultar dramático en lo deportivo el final de la temporada en función de las decisiones que tomen sus federaciones. En caso de que los torneos no puedan terminar será un asunto polémico y que marcará el futuro de algunos clubes. Sucede por ejemplo en el caso del Cisne de Pontevedra que acaricia el ascenso a Asobal, el primero de su historia. En caso de que no pudiese subir se despediría de una oportunidad que tal vez no regrese en su vida y el ascenso podría ser un punto de inflexión determinante. El caso contrario es el del Cangas, que puede perder la categoría en un despacho y no en la cancha. La herida sería considerable para su estructura aunque se trate de un equipo estable y que sabe recuperarse de los golpes.

deporte base

Su supervivencia no peligra. La base de su financiación son pequeños patrocinios, las subvenciones públicas y las contribuciones de los propios padres que sostienen en gran medida los equipos en los que juegan sus hijos. Pero en lo que sí notarán el efecto de esta crisis en la parte formativa. En edades especialmente sensibles y donde unos pocos meses suponen una importante evolución, los chavales parece que se van a ver privados de un final de temporada que para muchos supone un momento cumbre de su trayectoria. Es el momento en el que muchos comparan su nivel con el de los mejores de España y esa es una parte básica de su crecimiento. Ejemplos como el del Celta juvenil (que iba camino de superar el récord de puntos en División de Honor), de los mejores equipos de baloncesto gallegos o la siempre rica cantera del balonmano del sur de Galicia que acude en abril y mayo a los sectores nacionales en busca de títulos y de experiencias únicas. Esa parte no regresará si la competición no se reanuda con garantías.