Smolov: "Os pido que seáis fuertes y tengáis fe los unos en los otros porque todo se arreglará"

Fedor Smolov ha participado este mediodía en un encuentro virtual con la afición del Celta. El delantero ruso ha respondido desde su domicilio vigués, donde permanece confinado desde el decreto del estado de alarma el pasado 14 de marzo, a las preguntas de los aficionados celestes a través del canal de YouTube del club. Smolov ha lanzando a la hinchada un mensaje de unidad y esperanza en la batalla contra la pandemia. "Quiero decir que todos nosotros estamos luchando con el problema global de este virus.Por eso, os pido que seáis ser fuertes, que tengáis fe los unos en los otros, en nuestros vuestros y amigos, y que seáis fuertes porque todo se arreglará. Debemos estar todos juntos y, con suerte, pronto podremos jugar al fútbol, que es lo que más queremos y lo que mejor sabemos hacer", ha dicho, en inglés, el artillero celeste, que ha trasladado su agradecimiento a los médicos y sanitarios del planeta. "Me gustaría dar las gracias a todos los doctores y sanitarios que están ayudando mucho, sacrificándose ellos mismos para ayudar a la humanidad a luchar contra este virus. Debemos dar las gracias a todos ellos", ha destacado.

El futbolista celeste, que pasa alejado de amigos y familiares el confinamiento en su domicilio de la Plaza de Compostela, asume su difícil situación con paciencia y resignación. "No es sencillo, pero no soy el único que está encerrado solo en casa. Han pasado ya 17 días, así que lo llevo bien, nada nuevo puede ocurrir, no estoy pensando en nada, así que acepto la situación", ha manifestado.

Smolov aprecia "una gran diferencia" entre el fútbol ruso y el español, que es más rápido y técnico. "He estado viendo los partidos en que participé (con el Celta) y cuando empezó la cuarentena vi también algunos partidos de la liga rusa. La diferencia es que todo es mucho más compacto. La intensidad es más alta, hay diferentes velocidades y todo va más rápido. Creo que es la mayor diferencia, que todo va más rápido y los jugadores son individualmente más técnicos y habilidosos", ha explicado.

Smolov ha recordado sus sensaciones cuando supo del interés de Celta por ficharlo. "Estaba emocionado y nervioso porque me di cuenta de que tenía que tomar una decisión y dar una respuesta rápido. Estaba emocionado y no me lo pensé mucho tiempo. Simplemente dije que sí", ha relatado. "Sigo pensando que tomé la decisión correcta", ha agregado el delantero cedido por el Lokomotiv, que inicialmente no contemplaba salir de su país. "Sinceramente pensé que iba a terminar allí la temporada y en el verano ya pensaría en el futuro. Pero como he dicho, todo fue muy rápido, para mí era solamente el Celta y ahora estoy aquí", ha precisado. A este respecto, Fedor Smolov ha destacado lo fácil que le ha resultado adaptarse al equipo celeste. "Ha sido inesperadamente fácil, así que tengo que dar las gracia a mis compañeros de equipo, al club y a los aficionados porque me lo han hecho realmente fácil. Ha sido muy amables conmigo y siempre están pendientes de si necesito algo", ha agradecido.

Sobre la ciudad, el jugador del Lokomotiv de Moscu ha dicho: "La ciudad me gusta porque es tranquila. Me encanta el clima y la arquitectura. Vivo en el centro y me gusta caminar". A Smolov le gusta especialmente pasear por la orilla del puerto, junto al mar, con sus padres y amigos. Es la zona en la que vivo y me encanta".

El delantero celeste ha rememorado también sus sensaciones cuando se estrenó como goleador con el Celta en el Santiago Bernabéu. "Vi a algunos jugadores del Real Madrid hablar con el árbitro para ver si era o no fuera de juego, así que tenía mis dudas porque con esto del VAR no puedes celebrar y estar feliz, a veces tienes que parar y pensar si era o no en fuera de juego porque no puedes ver al línea y los sentimientos están al 50 por ciento. Yo tenía claro que había sido gol, pero debido al línea no lo celebré completamente", ha apuntado.

El delantero celeste ha hablado a la afición de sus gustos y preferencias. Ha comentado que le gustaría que cuando marcase un gol en Balaídos sonase la canción Lolipop, de un rapero ruso amigo suyo llamado Pharaov y ha revelado que su canción favorita es You don't fool me, de Queen.

Smolov también ha descuierto que Zlatan Ibrahimovic y Leo Messi son los futbolistas que más admira, al sueco porque "es delantero y siempre trato aprender de él" y al argentino porque "es, de lejos, el mejor jugador de la historia del fútbol". De su país, ha dicho que ficharía a Alexander Golovin, del Mónaco, al que considera "un gran jugador, muy rápido en la transición entre la defensa y el ataque". Sobre Karpin y Mostovoi, sus predecesores en el Celta, Smolov ha comentado: "No nos conocemos personalmente, pues son mayores que yo, pero mi agente está en contacto con Mostovoi. Habló con él muchas veces y mantienen el contacto, así que me dio algunos consejos de su parte".

El artillero ruso ha señalado, por otra parte, que el confinamiento es un buen momento para cocinar, aunque ha confesado que no se le da nada bien. "No tengo ni idea de cocina. Solo soy sé preparar tortillas y huevos fritos", ha admitido Smolov, que no ha querido en cambio hablar de sus manías. "Todos los futbolistas somos un poco supersticiosos, tenemos nuestras hábitos. Yo también tengo un ritual, pero prefiero mantenerlo en secreto", ha relatado.