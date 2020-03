Eduardo Covelo: "En la cantera ya estamos planificando la próxima temporada"

Eduardo Covelo, director de la cantera del Celta, sigue trabajando de manera intensa, aunque distinta. Se mantiene en permanente contacto con todos los entrenadores de los equipos e incluso con los jugadores. En esta situación atípica, considera que será complicado terminar la temporada en todas las categorías. Resalta el buen trabajo del primer conjunto juvenil, líder de la División de Honor. Su gran preocupación en la actualidad es el bienestar de los jugadores y sus familias. El fútbol en el césped ha quedado paralizado, pero ya se comenzó a planificar la próxima campaña.

- ¿Cómo se ha adaptado la cantera del Celta a la nueva situación deportiva?

- Esto nos ha cogido de sorpresa a todos, los últimas días en A Madroa han estado caracterizados por la incertidumbre. Estábamos pendientes de las medidas que desde el gobierno se iban tomando. El cierre de universidades y colegios en Madrid nos dio a entender que en breve nos tocaría a nosotros y que nuestra actividad cesaría. El club ha actuado de forma muy diligente y antes del cierre de las instalaciones los profesionales de la cantera ya estábamos preparados para el teletrabajo y para poder seguir desarrollando nuestras funciones desde nuestras casas.

- Están ustedes preocupados por la finalización de las Ligas, sobre todo en el caso del primer equipo juvenil?

- Ahora mismo la verdad es que las ligas son lo de menos, lo que queremos es que cuanto antes se pueda recobrar la normalidad en todos los sentidos. La palabra clave es incertidumbre. El equipo juvenil División de Honor estaba realizando una liga brillante y es una pena que esa generación y sus entrenadores no puedan terminar la competición con normalidad y no vayan a disfrutar de una más que probable Copa de Campeones y Copa del Rey. Pero no sólo ellos, hay otros equipos que también con mayor o menor sufrimiento probablemente conseguirían ganar sus ligas y ahora está en el aire el devenir de la competición. Además ahora en Semana Santa íbamos a disfrutar con muchos equipos de experiencias muy enriquecedores al participar en torneos de gran prestigio contra rivales de mucho nivel y que les iba a ayudar a crecer y madurar como personas y como futbolistas y en determinadas edades esa es una gran pérdida porque no tienen a lo largo de la temporada muchas ocasiones para encontrarse con esa competencia.

- ¿Considera que la presente temporada ya está finalizada en todos los aspectos?

- Todo apunta a que en categorías inferiores poco se va a jugar hasta la próxima temporada. Así que desde el punto de vista futbolístico y en la situación actual de confinamiento que estamos viviendo, lo meramente futbolístico es irrelevante. Pero como sabéis nos gusta preocuparnos por la educación integral de los chicos, por tanto dejando ahora de lado lo futbolístico, tenemos que centrarnos en ayudar al chico a seguir creciendo como persona incluso en estas condiciones actuales. "No hay mal que por bien no venga" y creemos que hay buscar las cosas positivas que tiene esta situación, que las hay, y ayudar a crecer a los chicos desde ahí.

- Es evidente que la formación y la preparación de jugadores sufre un parón. ¿Estudian algún método para solucionar este problema?

- Si nos centramos en lo futbolístico, un niño encerrado en su casa en condiciones normales en pisos alrededor de 90 metros cuadrados, difícilmente puede seguir su progresión futbolística desde un punto de vista técnico, táctico o físico. Con lo cual es un momento idóneo para centrarnos en aquello que sí podemos reforzar. Esta situación nos ayudará a reforzar valores como el compromiso, la solidaridad, el optimismo, el trabajo en equipo, la valentía.... Ese es el camino y por donde podemos seguir creciendo. Aparte de estudiar la manera de crecer en ese sentido, los técnicos estamos en constante comunicación con la intención de mejorar nuestros conocimientos, mejorar nuestros formatos y en definitiva nuestro proceso de entrenamiento.

- ¿Mantienen contactos con otros clubes para el intercambio de información?

- En este momento en todos los ámbitos de nuestra sociedad la gente ha mostrado su solidaridad. Hoy en día tienes la opción de poder leer periódicos, revistas o libros de manera gratuita, tienes sin coste también paquetes de series, películas y música para entretenerte en casa... y de la misma manera en el ámbito deportivo existen innumerables opciones que nos permiten a los profesionales del fútbol y del deporte en general estar conectados y estar compartiendo conocimientos, experiencias y reflexiones en estos momentos. Obviamente con aquellos clubes que tienes más relación tienes un contacto directo y personal, pero con muchos otros estamos también en comunicación ya que como te comentaba todos los días hay muchísimos cursos on line, talleres, charlas telemáticas en donde intercambiamos información y reflexiones sobre diversas cuestiones relacionadas con el momento actual o relacionadas con otras cuestiones que nos ayudan a crecer profesionalmente.

- Han creado un sistema virtual de entrenamientos para los jóvenes que están en casa ¿Han realizado una valoración de su seguimiento?

- Ahora tenemos algo más claro que esto no es flor de un día. En principio eran 15 días que íbamos a estar parados y lo que buscábamos con estos planes era que el descenso del estado de forma de nuestros chicos no fuese muy pronunciado. Teníamos que mantener a los chicos activos y a la vez era un recurso para poder entretenerles en casa todas esas horas. Ahora que ya llevamos un tiempo y que aún nos espera como mínimo otro tanto y una vez que tenemos claro que lo futbolístico pasa a un segundo plano, lo que buscamos es ayudarles en el confinamiento. Este tipo de entrenamientos propuestos van a ayudarles a mantener sus ritmos biológicos, a mantener buenos patrones de sueño, a liberar endorfinas que les ayudaran a llevar mejor este encierro, a trabajar la movilidad y a realizar trabajos preventivos que el día de mañana pueda ayudarles en la vuelta a la actividad normal, a entretenerles. Lógicamente, este trabajo es diferente en función de la edad y el seguimiento también difiere. Los distintos cuerpos técnicos llevan el control de diversas maneras, desde formularios que los chicos deben mandarnos donde controlamos sus horas de sueño, donde conocemos la calidad de su alimentación, donde nos dan su opinión sobre el esfuerzo de los trabajos que vamos pautando y como se recuperan de los mismos. Incluso llegamos a interactuar telemáticamente con ellos para explicar la ejecución técnica de algunos de estos ejercicios. En otras edades en donde la actividad que prescribimos está relacionada con retos a cumplir cada día, la manera de darle seguimiento es que los chicos envían a sus técnicos vídeos en donde los niños muestran la ejecución de esos retos. La idea es seguir siempre en constante comunicación con los chicos y sus familias para entre todos llevar esta situación de la mejor manera posible y sacar cosas provechosas de ella.

- ¿Están planificando ya la próxima temporada?

- La estructura profesional de la cantera desde el primer día está en condiciones de teletrabajar, por tanto la cantera sigue en funcionamiento. Es obvio que al no existir un rutina normal ha bajado la producción, pero a estas alturas de la temporada hay muchas cosas que ya se hacen pensando en la próxima. Hay que ir perfilando plantillas para la próxima temporada, hay que ir decidiendo en qué fechas y a qué torneos debemos asistir y que debemos cambiar y mejorar. Es lo que nos proporciona esta situación.

- Cómo responsable de la cantera del Celta, ¿qué mensaje quiere transmitir?

-Me gustaría desearle dentro de lo posible un agradable confinamiento y salud a todos y cada uno de los niños de la cantera y a todos sus familiares y lógicamente estos deseos hacerlos extensibles al resto de la población. Tranquilizar a los niños y a las familias en relación a los perjuicios que crean que pueda tener. Y, sobre todo, que se queden en casa.