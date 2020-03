Apuntes para la plantilla futura

La paralización de las competiciones de fútbol no impide a los clubes prepararse para el futuro inmediato. El Celta ahora mismo mantiene la incógnita de si la próxima temporada continuará en la máxima categoría, teniendo en cuenta que faltan once jornadas de LaLiga por disputarse y se mantiene la amenaza del descenso. De prolongarse la crisis sanitaria tampoco se descarta dar por concluido el ejercicio como si no se hubiese celebrado. En A Sede han de decidir primero si renuevan los contratos del director deportivo, Felipe Miñambres, y del entrenador del primer equipo, Óscar García. Ambos cuentan con muchas posibilidades de continuar en Vigo y la idea parece seducirles, como han mostrado en sus últimas declaraciones. El técnico incluso ha ido más allá y apuntó que le gustaría contar con Jeison Murillo y con Rafinha Alcántara si la próxima temporada sigue en Balaídos. Las palabras del sabadellense sonaron a pistoletazo de salida para afrontar el futuro inmediato del Celta. En esa lista de refuerzos estaría Lucas Olaza. Las dudas se ciernen sobre los otros cedidos, los cuatro célticos que se han ido a préstamo, los dos que acaban contrato este junio (Sergio Álvarez y Juan Hernández) y los cuatro que no han renovado el contrato y que abordarían su último año en Vigo: Brais Méndez, Pione Sisto, Sáenz y Jozabed.

un objetivo de 31 millones

Las adquisiciones de Jeison Murillo y de Rafinha Alcántara, que llegaron cedidos por la Sampdoria y el Barcelona, supondrían un desembolso total de 31 millones de euros si el Celta no consiguiese una rebaja del precio que han puesto sus clubes por el zaguero colombiano y el centrocampista hispano-brasileño. El conjunto italiano incluyó una opción de compra de 15 millones de euros al ceder en enero a Murillo. La cláusula de rescisión del contrato de Rafinha es de 16 millones. Ambos son claves en el equipo de Óscar García, que venía remontando el vuelo tras registrar una sola derrota en las ocho últimas jornadas.

olaza, primer movimiento

La primera incorporación del Celta para la temporada que viene seguramente la protagonice Lucas Olaza. El club ya ha decidido abonar los 4 millones de euros de la opción de compra que fijó Boca Juniors cuando lo dejó a préstamo en enero de 2019. Olaza tardó en entrar en el once pero acabó convenciendo a Escribá y a Óscar García.

veinte fichas seguras

El Celta ahora mismo cuenta con 20 futbolistas para el curso que viene, contando con los cuatro que cedió a otros clubes (Costas, Mor, Mazan y Jozabed). En esa lista no entran seis de los que llegaron como cedidos a Vigo (Murillo, Bradaric, Rafinha, Smolov, Pape Cheikh y Olaza) y dos que concluyen contrato en junio (Sergio Álvarez y Juan Hernández).

fin de contrato

El portero de Catoira y el atacante de Lorca cuentan con pocas posibilidades de continuar en la plantilla, si bien Sergio Álvarez siempre ha acabado ampliando su relación con el Celta. La edad, cumplirá 34 años en agosto, y la presencia de Iván Villar como alternativa a Rubén Blanco dificultan la continuidad del 'Gato' en Balaídos.

renovaciones

En A Sede no han podido cerrar por el momento un acuerdo de renovación con Brais Méndez. El canterano es uno de los cuatro futbolistas del Celta que afrontará la próxima temporada con el contrato a punto de expirar y que le permitiría negociar con otros clubes a partir de enero de 2021. En la misma situación se encuentran Pione Sisto, Emre Mor y Jozabed Sánchez. Con estos tres, el club intentará probablemente cerrar un traspaso a otro equipo una vez que concluya esta extraña temporada. De lo contrario, podrían verse confinados en la grada, como les ocurrió en los últimos tiempos a Radoja y a Beauvue. Brais Méndez, en cambio, puede disponer de mayor margen de maniobra teniendo en cuenta su condición de canterano. Su juventud y su estreno con la selección española le abren las puertas a un amplio mercado donde encontrar la oferta que guste a ambas partes.

los descartes

De los que llegaron cedidos a Vigo no parece probable que el Celta se interese por la continuidad de Fedor Smolov y de Pape Cheikh. Existen dudas ahora ahora mismo si se ejercería la opción de compra de Bradaric, que pertenece al Cagliari y cuyo desembolso rondaría los cinco millones de euros. También tendrá que resolver el club el futuro de los cuatro jugadores que prestó este curso: David Costas (Almería), Emre Mor (Olympiacos), Robert Mazan (Tenerife) y Jozabed (Girona). A este último le restaría un año de contrato. El club ha comenzado a diseñar la temporada que viene.

reones

rees

reones

renes

rees

